Uğurcan Çakır Türkiye ABD maçında yok mu? Uğurcan Çakır neden yok?

“ Uğurcan Çakır Türkiye – ABD maçında oynayacak mı?” sorusu, milli maç öncesinde futbolseverlerin en çok sorduğu konular arasında bulunuyor. Teknik direktör tercihleri ve muhtemel ilk 11 tartışmaları sürerken, Uğurcan Çakır’ın kadroda yer alıp almayacağına dair gelişmeler yakından takip ediliyor.

MONTELLA’DAN ABD MAÇI ÖNCESİ SÜRPRİZ KARAR!

Türkiye millî futbol takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu’ndaki son maçında 26 Haziran Cuma günü Los Angeles’ta ABD ile karşı karşıya gelecek. Turnuvaya erken veda eden A Milli Takım’da teknik direktör Vincenzo Montella, son karşılaşma öncesi kadroda dikkat çeken bir revizyona gitme kararı aldı.

TÜRKİYE ABD MAÇI ÖNCESİ SON HAZIRLIKLAR

Dünya Kupası’na grup aşamasında veda eden Türkiye, turnuvayı prestij mücadelesiyle tamamlayacak. Los Angeles’ta oynanacak karşılaşmada ay-yıldızlı ekip, ev sahibi ABD karşısında moral arayacak. Teknik heyet ise bu maçta farklı oyuncu tercihleriyle sahaya çıkmaya hazırlanıyor.

MONTELLA’DAN 5 İSİM İÇİN KULÜBE KARARI

Montella’nın ABD maçı öncesi yaptığı planlama doğrultusunda, ilk 11’de başlayan 5 önemli ismin kulübeye çekileceği öğrenildi. Bu isimlerin Uğurcan Çakır, Merih Demiral, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu ve Kerem Aktürkoğlu olduğu belirtildi.

MONTELLA’NIN MİLLİ TAKIM KARNESİ

Vincenzo Montella, A Milli Takım’ın başında şu ana kadar 35 karşılaşmaya çıktı. Bu süreçte 20 galibiyet elde eden Montella, 10 mağlubiyet ve 5 beraberlik yaşadı. ABD maçı, tecrübeli teknik adamın milli takım kariyerindeki 36. sınavı olacak.

GÖZLER SON MAÇTA

Turnuvaya veda eden Türkiye, ABD karşısında sahaya prestij için çıkarken, Montella’nın kadro tercihleri ve genç oyunculara vereceği şans da merakla bekleniyor. Karşılaşma, hem teknik ekip hem de futbolcular için yeni bir değerlendirme fırsatı olacak.

Not: Milli takım kadroları maçtan 1 saat önce netleşecek.