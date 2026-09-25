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UEFA Uluslar Ligi A Gurubu Türkiye puan durumu ne?

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UEFA Uluslar Ligi A Gurubu Türkiye puan durumu ne?
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UEFA Uluslar Ligi A Grubu Türkiye puan durumu ne? A Milli Futbol Takımımızın mücadelesini yakından takip eden futbolseverler, grubundaki son durumu merak ediyor. Milli maç haftasında sahaya çıkan Ay-Yıldızlıların aldığı sonuçlar, puan tablosuna yönelik ilgiyi de artırdı. Taraftarlar, Türkiye'nin grubunda kaçıncı sırada yer aldığını ve rakipleriyle arasındaki puan farkını araştırmaya başladı. Peki, UEFA Uluslar Ligi A Grubu'nda Türkiye'nin puan durumu nasıl? İşte merak edilen tüm detaylar haberim

Futbol gündeminin en çok konuşulan konularından biri UEFA Uluslar Ligi A Grubu Türkiye puan durumu oldu. Milli takımımızın turnuvadaki performansı, taraftarların heyecanını her maçla birlikte artırıyor. Grup mücadelesinde her puanın büyük önem taşıdığı UEFA Uluslar Ligi'nde, Türkiye'nin sıralamadaki yeri ve sonraki maçları da merak ediliyor. UEFA Uluslar Ligi A Grubu puan durumu ve Türkiye'nin son durumu haberimizin devamında…

UEFA ULUSLAR LİGİ NEDİR?

UEFA Uluslar Ligi (UEFA Nations League), UEFA'ya üye 55 ülkenin A milli takımlarının katıldığı resmi bir futbol turnuvasıdır. İlk kez 2018-2019 sezonunda oynanan turnuva, hazırlık maçlarının yerini alarak milli takımlara daha rekabetçi karşılaşmalar sunmak amacıyla kuruldu.

Takımlar güç sıralamasına göre A, B, C ve D liglerine ayrılır ve her lig kendi içinde gruplara bölünür. Kulüp liglerinde olduğu gibi yükselme ve düşme sistemi uygulanır; başarılı takımlar üst lige çıkarken grubunu son sırada bitirenler alt lige düşer. Şampiyon, A Ligi'nin en iyi takımları arasında oynanan eleme ve final maçlarıyla belirlenir. Turnuva ayrıca Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası elemelerinde takımlara play-off yoluyla ek bir şans da sunabilir.

Bugüne kadar Portekiz iki kez (2019, 2025), Fransa (2021) ve İspanya (2023) birer kez şampiyon oldu. Türkiye ise 2025'te Macaristan'ı play-off'ta geçerek A Ligi'ne yükseldi.

UEFA ULUSLAR LİGİ A GRUBU PUAN DURUMU

Not : Maçlar devam ediyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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