UEFA Şampiyonlar Ligi kazanan kaç milyon euro kazanıyor, ödül ne?

Psg ile Arsenal arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finali öncesinde gözler bir yandan sahadaki mücadeleye çevrilirken, diğer yandan turnuvanın para ödülleri gündeme geldi. Avrupa futbolunun en büyük organizasyonunda şampiyonluğa ulaşan takım, önemli bir prestijin yanı sıra dev bir ekonomik kazanç da elde edecek. İşte UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonunun kazanacağı para ödülüne ilişkin detaylar.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ ŞAMPİYONU KAÇ MİLYON EURO KAZANACAK?

UEFA'nın güncel gelir dağıtım sistemine göre Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan takım, final aşaması için ayrılan önemli bir ödülün sahibi olacak. Turnuvanın yeni formatıyla birlikte kulüplerin elde ettiği gelirlerde de dikkat çekici artış yaşandı.

Final maçını kazanan takım, final katılım gelirine ek olarak şampiyonluk bonusunu da kasasına koyacak. Böylece sezon boyunca elde edilen performans primleriyle birlikte toplam gelir yüz milyonlarca euro seviyesine ulaşabiliyor.

Son 16 Play-off turuna katılan takımlara 1.000.000 €, Son 16 turuna katılan takımlara 11.000.000 €, Çeyrek finale çıkan takımlara 12.500.000 €, yarı finale çıkan takımlara 15.000.000, finale kalan takımlara ise 18.500.000 ödeme yapılır. Kupayı kazanan takım ise ekstra 6.500.000 para ödemesi alır.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE PARA ÖDÜLÜ NASIL DAĞITILIYOR?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kulüpler sadece şampiyonluk ödülü kazanmakla kalmıyor. Lig aşamasındaki galibiyetler, beraberlikler, son 16 turu, çeyrek final, yarı final ve final performansları da kulüplere ek gelir sağlıyor.

Ayrıca yayın gelirleri, UEFA katsayı payları ve ticari gelir havuzundan yapılan ödemeler de kulüplerin toplam kazancını önemli ölçüde artırıyor.

FİNALİ KAYBEDEN TAKIM DA BÜYÜK GELİR ELDE EDİYOR

Şampiyonlar Ligi finalinde mağlup olan ekip de UEFA tarafından önemli bir para ödülü alıyor. Finale kadar yükselmenin getirdiği aşama primleri sayesinde finalist takım, kupayı kazanamasa bile sezonu ciddi bir ekonomik kazançla tamamlıyor.

Bu nedenle UEFA Şampiyonlar Ligi finali, sadece sportif başarı açısından değil, kulüplerin mali yapıları açısından da büyük önem taşıyor.

PSG VE ARSENAL İÇİN DEV EKONOMİK KAZANÇ

Finalde karşı karşıya gelecek PSG ve Arsenal, Avrupa futbolunun zirvesine çıkmak için mücadele ederken aynı zamanda milyonlarca euroluk ödül için de sahaya çıkacak. Kupayı kaldıracak takım hem Avrupa'nın en büyüğü unvanını elde edecek hem de UEFA'nın sunduğu dev gelirden en büyük payı alacak.

Şampiyonlar Ligi'nde elde edilen bu gelirler, kulüplerin transfer bütçelerinden altyapı yatırımlarına kadar birçok alanda önemli avantaj sağlıyor. Bu nedenle final mücadelesi, futbol tarihinin en değerli maçları arasında gösteriliyor.