Üç golü de iptal edilen İrfan Can Kahveci kimdir? Fenerbahçeli futbolcu kaç yaşında, aslen nereli?

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Üç kez attı, üçü de sayılmadı. Fenerbahçe'nin Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Alanyaspor'u 3-0 yendiği 17 Ekim 2026 akşamı, skor tabelasına adı hiç yazılmayan İrfan Can Kahveci oldu. Akşam'ın maç haberine göre üç golün üçü de geçersiz sayıldı; ikisinde karar VAR incelemesinden sonra verildi.

ÜÇ GOL NEDEN İPTAL EDİLDİ?

İlki ilk yarıda geldi. Mason Greenwood'un kullandığı penaltıyı Alanyaspor kalecisi çıkardı, dönen topu İrfan Can ağlara gönderdi. Milliyet'in aktardığına göre VAR incelemesinde, penaltı vuruşu sırasında ceza sahasına erken girdiği görüldü ve gol geçersiz sayıldı.

İkinci yarının hemen başında, 47. dakikada soldan gelen ortayı ön direkte tamamladı. Hakem Çağdaş Altay bu kez pozisyonu VAR ekranında izledi; atak başlamadan önce orta sahada N'Golo Kante'nin rakibine faul yaptığına karar verdi. Birkaç dakika sonra kaleciyi çalımlayıp attığı üçüncü gol de ofsayt nedeniyle iptal edildi.

Fenerbahçe'nin golleri sonradan geldi. Haberler.com'un maç haberine göre 67. dakikada Greenwood'un yerine giren Kerem Aktürkoğlu 71. dakikada ligdeki ilk golünü attı, 87. dakikada Vedat Muriqi skoru belirledi.

İRFAN CAN KAHVECİ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe'de sağ kanat ve ofansif orta saha olarak oynayan milli futbolcu. 15 Temmuz 1995'te Ankara'nın Ayaş ilçesine bağlı Bayat'ta doğdu, 31 yaşında. Boyu 1,76 metre.

Türkiye gazetesinin 2024'te yayımladığı biyografiye göre babası Çorumlu, annesi Yozgatlı. Babası OSTİM'de oto tamircisi olarak çalıştı. Lise sonrası Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'na kaydoldu.

GENÇLERBİRLİĞİ'NDEN BAŞAKŞEHİR'E

Gençlerbirliği'nin futbol okuluna yedi yaşındayken yazıldı ve kulübün altyapısında yetişti. 2013-2014 sezonunda kiralık gittiği Hacettepe'yle 2. Lig'e yükseldi, dönüşünde Gençlerbirliği'nin A takımında forma giydi.

2016'nın sonunda Başakşehir'e transfer oldu. İstanbul ekibiyle 2019-2020 sezonunda Süper Lig şampiyonluğu yaşadı, ertesi sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynadı. A Milli Takım'daki ilk maçına 23 Mart 2018'de, İrlanda'yı 1-0 yendikleri karşılaşmada çıktı; EURO 2020 kadrosunda da yer aldı.

FENERBAHÇE, KASIMPAŞA VE DÖNÜŞ

Fenerbahçe, İrfan Can'ı 31 Ocak 2021'de Başakşehir'den aldı. TRT Haber'in o günkü haberine göre sarı-lacivertliler 7 milyon euro bonservis ödedi ve oyuncuyla 4,5 yıllık sözleşme imzaladı; Deniz Türüç ile Tolga Ciğerci de takasın parçası oldu.

2025-2026 sezonunun ilk yarısı onun için zor geçti. NTV'nin aktardığına göre o sezon 12 resmi maçta 378 dakika oynadı, gol ya da asist yapamadı ve Samsunspor deplasmanındaki 0-0'ın ardından kadro dışı bırakıldı. Fenerbahçe, 8 Ocak 2026'da oyuncuyu sezon sonuna kadar Kasımpaşa'ya kiraladığını açıkladı.

Kasımpaşa'da 16 maçta 2 gol attı, 3 asist yaptı. Kulüp, 20 Mayıs 2026'da yaptığı açıklamayla oyuncunun Fenerbahçe'ye döndüğünü duyurdu.

482 GÜNLÜK BEKLEYİŞ VE CEZA SAHASI DIŞI REKORU

Dönüşün ilk golü eylülde geldi. İHA'nın haberine göre Fenerbahçe'nin Eyüpspor'u 8-0 yendiği 6. hafta maçında 1 gol, 2 asistle oynadı; sarı-lacivertli formayla son golünü 26 Mayıs 2025'te Hatayspor'a atmıştı, arada 482 gün vardı.

Bir hafta önce oynanan Çaykur Rizespor deplasmanında (3-0) Fenerbahçe'nin ikinci golünü attı. Haberler.com'un haberine göre bu golle 2014-2015 sezonundan bu yana Süper Lig'de ceza sahası dışından en çok gol atan oyuncu oldu; bu tür gollerinin sayısı 21'e çıktı.