TV8 yayın akışı: 23 Ekim Cuma TV8 yayın akışında neler var, MasterChef var mı? 24 Ekim Cumartesi ve 25 Ekim Pazar TV8’de neler var?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TV8 izleyicileri, hafta sonuna girilirken kanalın yayın akışını araştırmaya başladı. Özellikle MasterChef Türkiye’yi takip eden izleyiciler, “23 Ekim Cuma TV8’de MasterChef var mı?”, “bu akşam yeni bölüm yayınlanacak mı?” ve “hafta sonu TV8’de neler var?” sorularına yanıt arıyor.
TV8’in yayın akışına göre MasterChef Türkiye, 23 Ekim Cuma akşamı tekrar bölümüyle ekranda olacak. Yarışmanın yeni bölümleri ise 24 Ekim Cumartesi ve 25 Ekim Pazar akşamları saat 20.00’de izleyiciyle buluşacak. Hafta sonu yayın akışında Gençlik Rüzgârı, Gazete Magazin ve %100 Futbol gibi programların yeni bölümleri de yer alıyor. İşte TV8’in 23, 24 ve 25 Ekim yayın akışı.
23 EKİM CUMA TV8’DE MASTERCHEF VAR MI?
Evet, ancak bu akşam yeni bölüm yok. MasterChef Türkiye, 23 Ekim Cuma günü TV8’de tekrar bölümleriyle yer alıyor. Yarışma, öğlen saat 12.00’de, akşam saat 20.00’de ve gece 00.15’te tekrar bölümüyle ekrana gelecek. MasterChef’in yeni bölümünü izlemek isteyenler, cumartesi akşamını bekleyecek.
23 EKİM CUMA TV8 YAYIN AKIŞI
06.30 Tuzak
07.15 Ebru ile 8’de Sağlık (Yeni Bölüm)
08.30 Oynat Bakalım
09.00 Gel Konuşalım (Canlı)
12.00 MasterChef Türkiye (Tekrar)
16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz (Yeni Bölüm)
20.00 MasterChef Türkiye (Tekrar)
00.15 MasterChef Türkiye (Tekrar)
02.30 Gel Konuşalım
04.30 Gazete Magazin
05.00 Oynat Bakalım
24 EKİM CUMARTESİ TV8’DE MASTERCHEF VAR MI?
Evet. MasterChef Türkiye, 24 Ekim Cumartesi günü saat 16.30’da tekrar bölümüyle, saat 20.00’de ise yeni bölümüyle TV8 ekranlarında olacak. Cumartesi gecesi saat 00.15’te ise %100 Futbol yeni bölümüyle futbolseverlerle buluşacak.
24 EKİM CUMARTESİ TV8 YAYIN AKIŞI
06.30 Tuzak
08.00 Oynat Bakalım
08.30 Gençlik Rüzgârı (Yeni Bölüm)
10.00 Gazete Magazin (Yeni Bölüm)
15.30 Gupi (Çizgi Film)
16.30 MasterChef Türkiye (Tekrar)
20.00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)
00.15 %100 Futbol (Yeni Bölüm)
01.30 Caner Taslaman ile Aklımdaki Sorular (Yeni Bölüm)
02.30 Gazete Magazin
04.00 Gençlik Rüzgârı
05.00 Dizi
25 EKİM PAZAR TV8’DE MASTERCHEF VAR MI?
Evet. MasterChef Türkiye, 25 Ekim Pazar günü saat 16.30’da tekrar bölümüyle, saat 20.00’de ise yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.
25 EKİM PAZAR TV8 YAYIN AKIŞI
08.00 Oynat Bakalım
08.30 Gençlik Rüzgârı (Yeni Bölüm)
10.00 Gazete Magazin (Yeni Bölüm)
15.30 Gupi (Çizgi Film)
16.30 MasterChef Türkiye (Tekrar)
20.00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)
TV8 CANLI NEREDEN İZLENİR?
TV8’i televizyon dışında izlemek isteyenler, kanalın resmi internet sitesindeki canlı yayın sayfası üzerinden yayınları takip edebilir. MasterChef Türkiye’nin önceki bölümleri ve öne çıkan anları da TV8’in resmi dijital platformlarında izleyicilere sunuluyor. Yayın akışlarında son dakika değişiklikleri olabileceği için izleyicilerin yayın öncesinde güncel akışı kontrol etmesi öneriliyor.