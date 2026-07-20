TV8 CANLI İZLE: 20 Temmuz TV8 canlı nereden izlenir? Tv8 yayın akışı…

TV8'in 20 Temmuz 2026 Pazartesi yayın akışı belli oldu. Sabah saatlerinden geceye kadar sağlık, yaşam, magazin ve yarışma programlarıyla dolu ekran maratonu izleyicileri beklerken, günün öne çıkan yapımı MasterChef Türkiye oluyor. "TV8'de bugün ne var?", "MasterChef Türkiye hangi saatte yayınlanacak?" ve "20 Temmuz Pazartesi TV8 yayın akışında hangi programlar yer alıyor?" sorularının yanıtı araştırılırken, güncel yayın akışına ilişkin tüm detaylar haberimizde yer alıyor.

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