Tuzlu kahve hangi kanalda? Tuzlu kahve saat kaçta başlıyor?

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Televizyon izleyicilerinin takip ettiği yapımlardan biri olan Tuzlu Kahve’nin yayın günü ve saati merak ediliyor. Diziyi ekrandan takip etmek isteyen izleyiciler, “ Tuzlu Kahve hangi kanalda?” ve “ Tuzlu Kahve saat kaçta başlıyor?” sorularına yanıt arıyor. Tuzlu Kahve, salı akşamları Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.

TUZLU KAHVE HANGİ KANALDA?

Tuzlu Kahve, Star TV ekranlarında yayınlanıyor. Star TV’nin resmi internet sitesinde dizinin salı akşamları ekrana geldiği belirtiliyor.

Dizinin yayın bilgileri kapsamında kanal bilgisi Star TV olarak yer alırken, yayın günü ise salı olarak açıklanıyor. Böylece Tuzlu Kahve’yi televizyon ekranından takip etmek isteyen izleyicilerin salı akşamlarını takip etmesi gerekiyor.

TUZLU KAHVE SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Tuzlu Kahve saat 20.00’de başlıyor. Star TV’nin resmi internet sitesinde dizinin “Salı 20.00’de Star’da” ifadesiyle yayınlandığı bilgisi yer alıyor.

Buna göre Tuzlu Kahve’nin düzenli yayın bilgileri şöyle:

Kanal: Star TV

Yayın günü: Salı

Başlama saati: 20.00

22 Eylül Salı günü için de Tuzlu Kahve’nin yeni bölümü saat 20.00’de Star TV ekranlarında yer alıyor. Star TV’nin resmi sayfasında dizinin salı günü 20.00’de yayınlandığı bilgisi güncel olarak gösteriliyor.