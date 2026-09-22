Haberler

Tuzlu kahve hangi kanalda? Tuzlu kahve saat kaçta başlıyor?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tuzlu kahve hangi kanalda? Tuzlu kahve saat kaçta başlıyor?
Güncelleme:
+4 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tuzlu Kahve’nin yeni bölüm yayın saati ve ekran adresi izleyiciler tarafından araştırılıyor. Salı akşamı ekrana gelecek yapımın hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacağı merak konusu oldu. Peki, Tuzlu kahve hangi kanalda? Tuzlu kahve saat kaçta başlıyor? Detaylar haberimizde.

Televizyon izleyicilerinin takip ettiği yapımlardan biri olan Tuzlu Kahve’nin yayın günü ve saati merak ediliyor. Diziyi ekrandan takip etmek isteyen izleyiciler, “ Tuzlu Kahve hangi kanalda?” ve “ Tuzlu Kahve saat kaçta başlıyor?” sorularına yanıt arıyor. Tuzlu Kahve, salı akşamları Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.

TUZLU KAHVE HANGİ KANALDA?

Tuzlu Kahve, Star TV ekranlarında yayınlanıyor. Star TV’nin resmi internet sitesinde dizinin salı akşamları ekrana geldiği belirtiliyor.

Dizinin yayın bilgileri kapsamında kanal bilgisi Star TV olarak yer alırken, yayın günü ise salı olarak açıklanıyor. Böylece Tuzlu Kahve’yi televizyon ekranından takip etmek isteyen izleyicilerin salı akşamlarını takip etmesi gerekiyor.

TUZLU KAHVE SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Tuzlu Kahve saat 20.00’de başlıyor. Star TV’nin resmi internet sitesinde dizinin “Salı 20.00’de Star’da” ifadesiyle yayınlandığı bilgisi yer alıyor.

Buna göre Tuzlu Kahve’nin düzenli yayın bilgileri şöyle:

Kanal: Star TV

Yayın günü: Salı

Başlama saati: 20.00

22 Eylül Salı günü için de Tuzlu Kahve’nin yeni bölümü saat 20.00’de Star TV ekranlarında yer alıyor. Star TV’nin resmi sayfasında dizinin salı günü 20.00’de yayınlandığı bilgisi güncel olarak gösteriliyor.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
Haberler.com
Mbappe yollarını ayırdı! Türkiye maçı öncesi flaş karar

Yollarını ayırdı! Türkiye maçı öncesi flaş karar
Devlet hastanesinde skandal! Göçmen kadınları para karşılığı ameliyat etmişler, doktor dahil 3 tutuklama

Devlet hastanesinde skandal iddia! Göçmen kadınlara...
Nur Dağı'na Fenerbahçe formasıyla çıktı! Herkes aynı yorumu yaptı

Formayı giyip gitti! Neresi olduğunu tahmin edemezsiniz
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme! Enver Altaylı ifade için adliyede

İfade sırası FETÖ hükümlüsünde!
Ağaç A.Ş. Satın Alma Müdürü Ümit Polat'ın rüşvet istekleri duruşmada anlatıldı

Rüşvet istekleri duruşmada tek tek anlatıldı
Ne Beşiktaş ne de Galatasaray! Gedson Fernandes, Süper Lig devinin radarında

Süper Lig deviyle görüşmelere başladı
Emekli maaşını sahnede açıklayan usta oyuncu sitem etti: 46 yılın karşılığı bu mu?

Emekli maaşını sahnede açıklayan usta oyuncu sitem etti
Dorukhan Büyükışık davasında şoke eden detaylar: Yüksekten düşmedi, darp edilip öldürüldü

Cansız bedeni şantiyede bulunmuştu: Adli Tıp raporu gerçeği aydınlattı
2026 model araçlarla yola çıkmıştı! Otobüs firması 3 ay sonra kapandı

Milyonluk araçlarla yola çıktı! Otobüs firması sadece 3 ay dayanabildi
Aynı dairede 3 erkek ölü bulundu! Katil yakalanacağını anlayınca intihar etti

Aynı dairede 3 erkek ölü bulundu! Katilin sonu ayrı dehşet