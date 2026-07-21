Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl kimdir? Eren Ali Bingöl kaç yaşında, nereli?

Siyaset gündemindeki gelişmelerle birlikte Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl'ün yaşamı ve kariyeri araştırılmaya başladı. İstanbul doğumlu hukukçu ve siyasetçi Eren Ali Bingöl'ün eğitim hayatı, siyasi geçmişi ve belediye başkanlığı sürecine ilişkin detaylar merak konusu oldu. Eren Ali Bingöl kimdir, kaç yaşında, nereli ve hangi görevlerde bulundu? İşte Eren Ali Bingöl'ün biyografisi ve kariyer yolculuğuna dair öne çıkan bilgiler. Detaylar haberin devamında yer alıyor.

TUZLA BELEDİYE BAŞKANI EREN ALİ BİNGÖL KİMDİR?

Eren Ali Bingöl, 1993 yılında İstanbul'da doğdu. 2000 yılından bu yana Tuzla'da yaşamını sürdüren Bingöl, lise eğitimini Darıca Ülkü Yalçın Anadolu Lisesi'nde tamamladı. Ardından Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Erasmus Plus programı kapsamında İtalya'da mülteci politikaları üzerine çalışmalar yürüttü. Genç yaşlardan itibaren tiyatro, kamp kulüpleri ve sosyal sorumluluk projelerinde aktif görev alarak sosyal ve liderlik becerilerini geliştirdi. Evli ve bir çocuk babası olan Bingöl, 2024 yılından itibaren Tuzla Belediye Başkanı olarak görev yapmaktadır.

EREN ALİ BİNGÖL KAÇ YAŞINDA?

1993 doğumlu olan Eren Ali Bingöl, 2026 yılı itibarıyla 33 yaşındadır.

EREN ALİ BİNGÖL NERELİ?

Eren Ali Bingöl, İstanbul doğumludur. 2000 yılından itibaren Tuzla'da yaşamını sürdürmektedir.

EREN ALİ BİNGÖL'ÜN KARİYERİ

Eren Ali Bingöl, üniversite eğitimi sırasında aile şirketindeki çalışmalarını sürdürürken hukuk alanındaki birikimini özellikle kentsel dönüşüm, hak ve adalet odaklı çalışmalarla geliştirdi. Siyasi hayatına 18 yaşında Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılarak başladı. Parti içerisinde hukuk ve seçim işlerinden sorumlu ilçe başkan yardımcılığı, ilçe eğitim sekreterliği, ilçe hukuk komisyonu başkanlığı ve ilçe seçim kurulu üyeliği gibi çeşitli görevlerde bulundu.

2019 yılında CHP Tuzla İlçe Başkanı seçilen Bingöl, görev süresince Tuzla'nın koku sorunu ve Konaşlı bölgesinin imar planı gibi konularda çalışmalar yürüttü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile koordineli projelerde yer alarak ilçenin sosyal ve ekonomik gelişimine katkı sağladı. 2024 yerel seçimlerinde Tuzla Belediye Başkanı seçilen Eren Ali Bingöl, görevini sürdürmektedir.