Pasifik Okyanusu'nda yer alan ada ülkesi Tuvalu, yükselen deniz seviyelerinin etkileri nedeniyle uluslararası kamuoyunun dikkatini çekmeye devam ediyor. Bilimsel projeksiyonlar, ülkenin yüzyılın ortalarına doğru önemli bir bölümünün kalıcı olarak sular altında kalabileceğini ortaya koyarken, bu durum tüm nüfusu kapsayabilecek planlı göç hazırlıklarını da gündeme taşıyor. Peki, Tuvalu nerede? Tuvalu ülkesi batıyor mu? Detaylar...

TUVALU NEREDE?

Tuvalu, Pasifik Okyanusu'nda, Okyanusya'nın Polinezya alt bölgesinde yer alan bağımsız bir ada ülkesidir. Coğrafi olarak yaklaşık olarak Hawaii ile Avustralya arasında konumlanmaktadır.

Ülke; Solomon Adaları'na bağlı Santa Cruz Adaları'nın doğu-kuzeydoğusunda, Vanuatu'nun kuzeydoğusunda, Nauru'nun güneydoğusunda, Kiribati'nin güneyinde, Tokelau'nun batısında, Samoa ile Wallis ve Futuna'nın kuzeybatısında ve Fiji'nin kuzeyinde bulunmaktadır.

Tuvalu, 5° ile 10° güney enlemleri ve 176° ile 180° boylamları arasında uzanan üç resif adası ile altı atolden oluşmaktadır. Ayrıca Uluslararası Tarih Çizgisi'nin batısında yer almaktadır.

2022 nüfus sayımına göre ülkenin nüfusu 10.643 olarak kaydedildi. Bu rakamla Tuvalu, nüfus bakımından dünyanın en küçük ülkelerinden biri konumunda bulunuyor. Ülkenin toplam kara alanı ise 2.514 kilometrekaredir.

TUVALU ÜLKESİ BATIYOR MU?

Bilimsel projeksiyonlara göre Tuvalu, yükselen deniz seviyeleri nedeniyle ciddi risk altında bulunuyor. Görselde yer alan bilgilere göre, ülkenin yüzyılın ortasına kadar büyük ölçüde sular altında kalabileceği öngörülüyor.

Toplamda yaklaşık 11 bin kişinin yaşadığı ülkede en büyük risklerden biri, ana ada Funafuti'nin deniz seviyesinden yüksekliğinin yalnızca yaklaşık 50 santimetre olmasıdır. Bu durum, bölgenin olağan gelgitlerde ve orta şiddetteki fırtınalarda dahi su baskınlarına açık hale gelmesine neden oluyor.

Verilere göre Tuvalu çevresindeki deniz seviyesi son 30 yılda yaklaşık 15 santimetre yükseldi. Bu artışın, küresel ortalamanın yaklaşık 1,5 katına denk geldiği bildiriliyor.

Bilim insanlarının mevcut oranlara dayandırdığı projeksiyonlara göre:

2050 yılına kadar ülke topraklarının yaklaşık yarısının kalıcı olarak sular altında kalması öngörülüyor.

2100 yılına kadar ise bu oranın yüzde 95'e ulaşabileceği tahmin ediliyor.

Söz konusu projeksiyonlar doğrultusunda Tuvalu, tüm nüfusu kapsayan planlı göç hazırlıklarıyla gündeme geliyor. Metinde yer alan bilgilere göre bu süreç, dünya tarihinde tüm nüfusu kapsayan ilk planlı göç örneklerinden biri olarak değerlendiriliyor.

Düşük rakımlı mercan adalarından oluşan ülkenin coğrafi yapısı, deniz seviyesindeki yükseliş karşısında altyapı, yaşam alanları ve yerleşim bölgeleri açısından önemli riskler oluşturuyor. Özellikle Funafuti'de deniz seviyesine olan düşük yükseklik, taşkın riskinin artmasına neden olan temel unsurlar arasında gösteriliyor.

Bilimsel projeksiyonlarda belirtilen riskler doğrultusunda Tuvalu, iklim değişikliğinin ada ülkeleri üzerindeki etkilerinin yakından takip edildiği örneklerden biri olarak öne çıkıyor. Bu kapsamda paylaşılan veriler, deniz seviyesindeki yükselişin ülkenin kara alanı üzerindeki olası etkilerine ilişkin mevcut bilimsel değerlendirmeleri yansıtıyor.