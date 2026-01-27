Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), turizm sektöründe haksız rekabet yaratmakla suçladığı bazı uluslararası seyahat portallarına karşı yasal adım attı. Birlik, Airbnb, Expedia ve Agoda gibi 10 küresel platforma erişim engeli getirilmesi için dava açtığını duyurdu. Peki, TÜRSAB hangi seyahat sitelerine erişim engeli talep etti? TÜRSAB seyahat sitelerine neden erişim engeli talep etti? Detaylar...

TÜRSAB HANGİ SEYAHAT SİTELERİNE ERİŞİM ENGELİ TALEP ETTİ?

TÜRSAB'ın erişim engeli talep ettiği platformlar şu şekilde sıralanıyor:

Airbnb

Expedia

GetYourGuide

Viator

Isango

ToursByLocals

Agoda

Trip.com

Hotels.com

Musement

Bu platformların Türkiye'de herhangi bir şirket kurmadan faaliyet göstermesi ve denetime tabi olmaması, TÜRSAB tarafından haksız rekabet ve tüketici mağduriyeti açısından risk olarak değerlendiriliyor.

TÜRSAB SEYAHAT SİTELERİNE NEDEN ERİŞİM ENGELİ TALEP ETTİ?

TÜRSAB, açıklamasında hukuka aykırı faaliyet ve haksız rekabet iddialarına dikkat çekti. Birlik, Türkiye'de seyahat acentalarına tanınan münhasır yetkilerin küresel portallar tarafından ihlal edildiğini belirtti.

HUKUKA AYKIRI FAALİYET VE HAKSIZ REKABET İDDİASI

TÜRSAB'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"1618 Sayılı Kanun uyarınca Türkiye'de satış, pazarlama, tanıtım ve rezervasyon hizmetlerini yürütme yetkisi TÜRSAB üyesi seyahat acentalarına münhasır bir haktır.

Türkiye'de herhangi bir şirket kuruluşu gerçekleştirmeden, kayıt dışı olarak pazar hakimiyeti ile herhangi bir kurala tabi olmadan belgesiz, vergisiz ve denetimsiz biçimde faaliyet gösteren küresel satış, pazarlama, tanıtım ve rezervasyon portalları, tüketicilere kolaylık sağladığı aldatmacasıyla pazarı kontrol etmekte ve tüketicilerin hak arayabileceği hukuki muhatap dahi bulundurmamaktadır. Bu portallar hiçbir düzenlemeye tabi olmayarak bu alanda münhasır yetkiye sahip, sorumluluk ve yükümlülükler altındaki seyahat acentalarına karşı da haksız rekabet fiilini işlemektedir.

Bu sebeple, TÜRSAB olarak; seyahat acentalarına karşı oluşturulan haksız rekabetin önüne geçilmesini sağlamak, devlet makamlarımızın denetiminden muaf olarak gerçekleştirilen hukuka aykırı faaliyetleri önlemek ve temsil ettiğimiz seyahat acentalarının haklarını korumak amacıyla söz konusu portallara erişim engeli getirilmesi talebiyle dava açmış bulunmaktayız. Açılan bu dava ile aynı zamanda söz konusu portallardan kaynaklı tüketici mağduriyetlerinin de önüne geçmeyi amaçlıyoruz.

Hukuki mücadelemiz turizm ekonomisinde kayıt dışı olan tüm yapılara karşı büyüklüğüne ve gücüne bakılmaksızın kararlılıkla sürdürülecektir."