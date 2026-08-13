Turner filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? Turner filmi oyuncuları kim, konusu ne?

İzleyenleri ekrana bağlayan Turner filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Turner filmini izleyecek olanların merak ettiği Turner konusu nedir, Turner oyuncuları kimler ve Turner özeti gibi konuları inceliyoruz.

TURNER FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ, NE ZAMAN ÇEKİLDİ? TURNER FİLMİ OYUNCULARI KİM, KONUSU NE?

İngiliz ressam J.M.W. Turner’ın hayatını ve sanat dünyasındaki yerini konu alan Turner filmi, sinemaseverlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Orijinal adı Mr. Turner olan 2014 yapımı biyografik dram filmi, ünlü yönetmen Mike Leigh tarafından kaleme alınıp yönetildi. Başrolünde Timothy Spall’ın yer aldığı yapım, Turner’ın hayatının son 25 yıllarına odaklanıyor. Film, 2014 yılında Cannes Film Festivali’nde yarışma bölümünde gösterildi ve Timothy Spall’a En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazandırdı.

TURNER FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Turner (Mr. Turner) filmi 2014 yapımıdır. Filmin çekim süreci yaklaşık dört ay sürdü. Yönetmen Mike Leigh’in çalışma yöntemi doğrultusunda çekimler öncesinde yaklaşık altı aylık kapsamlı bir prova ve araştırma dönemi gerçekleştirildi. Film, Birleşik Krallık, Fransa ve Almanya ortak yapımı olarak hazırlandı.

Film İngiltere'de 31 Ekim 2014 tarihinde vizyona girdi. Türkiye'de ise 30 Ocak 2015 tarihinde sinemaseverlerle buluştu.

TURNER FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Turner filminin çekimleri ağırlıklı olarak İngiltere'nin farklı bölgelerinde gerçekleştirildi. Yapım ekibi, 19. yüzyıl İngiltere'sinin atmosferini yansıtabilmek için çok sayıda tarihi mekân ve bölgeden yararlandı. Çekim yapılan yerler arasında Cornwall, South Yorkshire, Bedfordshire, Hertfordshire, West Sussex ve Kent bulunuyor.

Filmin Margate sahneleri için gerçekte Margate yerine Cornwall'daki Kingsand kullanıldı. Londra'daki Royal Academy of Arts'ı canlandıran bazı iç mekân sahneleri ise Wentworth Woodhouse'da çekildi. Luton Hoo Estate pazar sahnelerinde kullanılırken, Watford Londra'nın Chelsea bölgesini temsil etti. Turner'ın kaldığı ve resim yaptığı Petworth House and Park da filmde kullanılan önemli mekânlardan biri oldu.

Kent bölgesinde ise Historic Dockyard Chatham ve Stangate Creek çekim noktaları arasında yer aldı. Özellikle Turner'ın fırtınayı resmedebilmek için bir geminin direğine bağlandığı sahnelerde Historic Dockyard Chatham kullanıldı.

TURNER FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Turner filminin başrolünde, ünlü ressam J.M.W. Turner'ı Timothy Spall canlandırıyor. Filmin oyuncu kadrosunda ayrıca şu isimler bulunuyor:

• Timothy Spall – J.M.W. Turner

• Paul Jesson – William Turner

• Dorothy Atkinson – Hannah Danby

• Marion Bailey – Sophia Booth

• Karl Johnson – Mr. Booth

• Ruth Sheen – Sarah Danby

• Lesley Manville – Mary Somerville

• Martin Savage – Benjamin Robert Haydon

• Richard Bremmer – George Jones

• Niall Buggy – John Carew

• Joshua McGuire – John Ruskin

Oyuncu kadrosunda yer alan isimler arasında Paul Jesson, Dorothy Atkinson, Marion Bailey, Karl Johnson, Ruth Sheen ve Lesley Manville de öne çıkıyor.

TURNER FİLMİNİN KONUSU NE?

Turner filminin konusu, İngiliz romantik dönem ressamlarından J.M.W. Turner'ın yaşamının son 25 yılı etrafında şekilleniyor. Filmde Turner'ın babasının ölümünden duyduğu üzüntü, sanat dünyasındaki ilişkileri, seyahatleri, resim tutkusu ve özel hayatı işleniyor.

Oldukça sıra dışı ve kendine özgü bir karakter olarak gösterilen Turner, bir yandan Royal Academy of Arts çevresinde sanat dünyasının önemli isimlerinden biri olurken diğer yandan özel hayatındaki ilişkileriyle dikkat çekiyor. Filmde ressamın hizmetçisi Hannah Danby ile ilişkisi ve deniz kenarında pansiyon işleten Sophia Booth ile kurduğu yakın bağ önemli bir yer tutuyor. Turner, ilerleyen dönemde Sophia Booth ile birlikte Chelsea'de yaşamaya başlıyor.

Film aynı zamanda Turner'ın sanat anlayışını ve resim yapma tutkusunu ön plana çıkarıyor. Ressamın doğa olaylarını ve özellikle denizi resmetme konusundaki ilgisi, yapımın dikkat çeken unsurları arasında bulunuyor. Fırtınalı havayı resmedebilmek için kendisini geminin direğine bağlatması da filmde anlatılan dikkat çekici olaylardan biri.

TURNER FİLMİ HAKKINDA

Mike Leigh imzalı Turner, yalnızca bir sanatçının biyografisini anlatmakla kalmayıp 19. yüzyıl İngiltere'sinin sanat çevresini, sosyal yaşamını ve dönemin kültürel atmosferini de beyaz perdeye taşıyor. 150 dakikalık film, J.M.W. Turner'ın sanat anlayışını ve sıra dışı kişiliğini merkezine alan biyografik dram türünde bir yapım olarak öne çıkıyor.