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Türkiye yenerse, yenilirse, berabere kalırsa ne olur? Türkiye Belçika'ya yenilirse B Ligi'ne mi düşüyor? Türkiye'nin gruptan çıkma şansı var mı?

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Türkiye yenerse, yenilirse, berabere kalırsa ne olur? Türkiye Belçika'ya yenilirse B Ligi'ne mi düşüyor? Türkiye'nin gruptan çıkma şansı var mı?
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UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'ta ilk dört maçını kaybeden A Milli Futbol Takımı, İzmir'de Belçika'yı ağırlıyor. Sergen Yalçın yönetimindeki ilk maçına çıkan ay-yıldızlılar için bu karşılaşma, A Ligi'nde kalma umutları açısından kritik önem taşıyor.

Mücadele öncesinde "Türkiye yenerse ne olur?", "Berabere kalırsa ne olur?" ve " Belçika'ya yenilirse B Ligi'ne düşer mi?" soruları gündeme geldi. İşte milli takımın grup ihtimalleri.

ULUSLAR LİGİ 1. GRUP PUAN DURUMU

Son iki maç öncesinde grupta puan durumu şöyle:

1. Fransa: 10 puan

2. İtalya: 7 puan

3. Belçika : 6 puan

4. Türkiye : 0 puan

Milliler, Kocaeli'de Fransa'ya 1-0, Bursa'da İtalya'ya 4-1, deplasmanda Belçika'ya 3-0 ve Bologna'da İtalya'ya 3-1 yenildi.

TÜRKİYE BELÇİKA'YI YENERSE NE OLUR?

Türkiye, Belçika'yı yenerse puanını 3'e yükseltecek ve grup üçüncülüğü umudunu son maça taşıyacak. Ancak grubu üçüncü bitirmek için 15 Kasım'da Fransa'yı da yenmesi ve Belçika'nın İtalya karşısında puan kaybetmesi gerekiyor. Puanların eşitlenmesi halinde Türkiye ile Belçika arasındaki ikili averaj belirleyici olacak. Grubu üçüncü sırada bitiren takımlar, A Ligi'nde kalmak için B Ligi'nin grup ikincileriyle Mart 2027'de play-off oynayacak.

TÜRKİYE BELÇİKA İLE BERABERE KALIRSA NE OLUR?

Beraberlik halinde Türkiye'nin puanı 1 olacak. Fransa'yı yense bile en fazla 4 puana ulaşabilecek milliler, 6 puandaki Belçika'yı geçemeyeceği için grubu son sırada tamamlayacak.

TÜRKİYE BELÇİKA'YA YENİLİRSE B LİGİ'NE DÜŞER Mİ?

Türkiye, Belçika'ya yenilirse grup üçüncülüğü ihtimali tamamen ortadan kalkacak ve grubu son sırada bitirecek. UEFA Uluslar Ligi kurallarına göre A Ligi'nde grubunu son sırada tamamlayan takımlar doğrudan B Ligi'ne düşüyor. Bu nedenle Belçika karşısında alınacak bir yenilgi, milli takımın B Ligi'ne düşmesi anlamına geliyor.

TÜRKİYE'NİN KALAN MAÇLARI

12 Kasım 2026 Perşembe - 20.00 - Türkiye - Belçika - Gürsel Aksel Stadyumu, İzmir - ATV

15 Kasım 2026 Pazar - 22.45 - Fransa - Türkiye - Matmut Atlantique Stadyumu, Bordeaux - ATV

 

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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