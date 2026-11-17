Yunanistan ile Sırbistan arasında oynanan maçtaki mevcut skor, A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi'nde B Ligi'ne düşmesi anlamına geliyor. Türkiye'nin küme düşme play-off'una kalabilmesi için Yunanistan'ın Sırbistan'ı en az 5 farkla yenmesi gerekiyordu. Mevcut skorla bu senaryo gerçekleşmiyor. Skorun değişmemesi halinde ay-yıldızlılar, Uluslar Ligi'nin bir sonraki sezonunu B Ligi'nde oynayacak. İşte Türkiye'nin Uluslar Ligi'ndeki durumu, düşme sistemi ve A Milli Takım'ı bekleyen süreçle ilgili tüm detaylar.

TÜRKİYE B LİGİ'NE DÜŞTÜ MÜ?

Yunanistan - Sırbistan maçındaki mevcut skora göre A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi'nde B Ligi'ne düşüyor. Maçın bu skorla sona ermesi halinde Türkiye'nin A Ligi'nde kalma şansı tamamen ortadan kalkacak.

TÜRKİYE'NİN A LİGİ'NDE KALMASI İÇİN NE GEREKİYORDU?

Grubunu son sırada tamamlayan Türkiye'nin küme düşme play-off'unu oynayabilmesi için Sırbistan'ın Yunanistan karşısında en az 5 farklı bir mağlubiyet alması gerekiyordu. Sırbistan'ın 4 ya da daha az farkla kaybetmesi, berabere kalması veya kazanması durumunda Türkiye doğrudan B Ligi'ne düşüyor.

A MİLLİ TAKIM GRUBU KAÇINCI SIRADA TAMAMLADI?

A Milli Takım, Uluslar Ligi A Ligi'ndeki grubunu puan alamadan son sırada tamamladı. Ay-yıldızlılar, grup maçlarında yalnızca 4 gol atarken eksi 11 averajla sezonu kapattı.

ULUSLAR LİGİ'NDE DÜŞME SİSTEMİ NASIL İŞLİYOR?

UEFA Uluslar Ligi'nde A Ligi gruplarını son sırada bitiren takımlar doğrudan B Ligi'ne düşüyor. Grupları üçüncü sırada tamamlayan takımlar ise B Ligi'nde grubunu ikinci bitiren takımlarla küme düşme play-off'u oynuyor. Türkiye'nin grubu son sırada bitirmesine rağmen play-off'a kalabilmesi, ancak Yunanistan - Sırbistan maçında gelecek farklı bir sonuçla averaj ve puan dengelerinin değişmesine bağlıydı.

B LİGİ'NE DÜŞMEK TÜRKİYE'Yİ NASIL ETKİLER?

B Ligi'ne düşmek, A Milli Takım'ın bir sonraki Uluslar Ligi sezonunda Avrupa'nın en güçlü takımlarıyla değil, kendi seviyesine daha yakın rakiplerle karşılaşması anlamına geliyor. Bu durum aynı zamanda Türkiye'nin UEFA sıralamasını ve ileriki turnuvaların kura çekimlerindeki torba yerleşimini de etkileyebiliyor. Öte yandan B Ligi'nde grubunu lider tamamlayan takımlar, bir sonraki sezon yeniden A Ligi'ne yükselme hakkı kazanıyor.