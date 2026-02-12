Türkiye Uluslar Ligi Ligi muhtemel rakipleri kim, Türkiye hangi torbada, kaçıncı torbada?

UEFA Uluslar Ligi kura çekimi yaklaşırken gözler Türkiye'nin bulunduğu torbaya ve karşılaşabileceği muhtemel rakiplere çevrildi. A Milli Takım'ın Uluslar Ligi'nde kaçıncı torbada yer aldığı, grupta kimlerle eşleşebileceği ve turnuvadaki olası senaryolar futbol gündeminin zirvesinde yer alıyor.

TÜRKİYE, UEFA ULUSLAR LİGİ A LİGİ'NDE 4. TORBADAN KURAYA GİRECEK

UEFA Uluslar Ligi 2024-2025 sezonu genel sıralamasına göre yapılan torba dağılımı netleşti. A Ligi'nde yer alan Türkiye, kura çekimine 4. torbadan katılacak. Güçlü rakiplerin bulunduğu organizasyonda A Ligi torbaları dikkat çekici eşleşmelere aday görünüyor.

A LİGİ TORBA DAĞILIMI BELLİ OLDU

UEFA tarafından açıklanan sıralamaya göre A Ligi torbaları şu şekilde oluştu:

• 1. TORBA: Portekiz, İspanya, Fransa, Almanya

• 2. TORBA: İtalya, Hollanda, Danimarka, Hırvatistan

• 3. TORBA: Sırbistan, Belçika, İngiltere, Norveç

• 4. TORBA: Galler, Çekya, Yunanistan, Türkiye

Bu tabloya göre Türkiye, kura çekiminde her torbadan birer takımın yer aldığı zorlu bir gruba düşme ihtimaliyle karşı karşıya.

A LİGİ'NDE YOL HARİTASI NASIL OLACAK?

A Ligi'nde gruplarını ilk iki sırada tamamlayan toplam 8 takım, iki ayaklı çeyrek final maçları oynayacak. Bu turu geçen ekipler, Haziran 2027'de düzenlenecek final turnuvasına katılma hakkı elde edecek.

YÜKSELME VE DÜŞME SİSTEMİ

Uluslar Ligi'nde ligler arası geçiş sistemi bu sezon da uygulanacak:

• B ve C Liglerindeki dört grup birincisi ile D Ligi'ndeki iki grup birincisi bir üst lige yükselecek.

• A ve B Liglerinde gruplarını son sırada tamamlayan takımlar otomatik olarak bir alt lige düşecek.

• C Ligi'nde son sırada yer alan en kötü iki takım ise D Ligi'ne gerileyecek.

PLAY-OFF MAÇLARI HEYECANI ARTIRACAK

Ligler arası dengeyi korumak amacıyla play-off karşılaşmaları da takvimde yer alıyor:

• A Ligi üçüncüleri ile B Ligi ikincileri,

• B Ligi üçüncüleri ile C Ligi ikincileri,

iki ayaklı play-off maçlarında karşı karşıya gelecek.

Ayrıca C Ligi'nde dördüncü olan en iyi iki takım ile D Ligi ikincileri arasında da play-off mücadeleleri oynanacak.

ULUSLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ

UEFA Uluslar Ligi'nde maç programı şu tarihlerde gerçekleştirilecek:

• 1. ve 2. MAÇLAR: 24-29 Eylül 2026

• 3. ve 4. MAÇLAR: 30 Eylül – 6 Ekim 2026

• 5. ve 6. MAÇLAR: 12-17 Kasım 2026

• ÇEYREK FİNALLER: 25-30 Mart 2027

• FİNAL VE ÜÇÜNCÜLÜK MAÇI: 9-13 Haziran 2027