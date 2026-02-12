Haberler

Türkiye Uluslar Ligi Ligi muhtemel rakipleri kim, Türkiye hangi torbada, kaçıncı torbada?

Türkiye Uluslar Ligi Ligi muhtemel rakipleri kim, Türkiye hangi torbada, kaçıncı torbada?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

UEFA Uluslar Ligi'nde Türkiye'nin hangi torbada yer aldığı ve muhtemel rakiplerinin kimler olduğu futbolseverler tarafından merak ediliyor. A Milli Takım'ın Uluslar Ligi kura çekimi öncesinde kaçıncı torbada bulunduğu, gruptaki olası rakipler ve turnuvadaki yol haritası netleşmeye başladı.

UEFA Uluslar Ligi kura çekimi yaklaşırken gözler Türkiye'nin bulunduğu torbaya ve karşılaşabileceği muhtemel rakiplere çevrildi. A Milli Takım'ın Uluslar Ligi'nde kaçıncı torbada yer aldığı, grupta kimlerle eşleşebileceği ve turnuvadaki olası senaryolar futbol gündeminin zirvesinde yer alıyor.

TÜRKİYE, UEFA ULUSLAR LİGİ A LİGİ'NDE 4. TORBADAN KURAYA GİRECEK

UEFA Uluslar Ligi 2024-2025 sezonu genel sıralamasına göre yapılan torba dağılımı netleşti. A Ligi'nde yer alan Türkiye, kura çekimine 4. torbadan katılacak. Güçlü rakiplerin bulunduğu organizasyonda A Ligi torbaları dikkat çekici eşleşmelere aday görünüyor.

A LİGİ TORBA DAĞILIMI BELLİ OLDU

UEFA tarafından açıklanan sıralamaya göre A Ligi torbaları şu şekilde oluştu:

• 1. TORBA: Portekiz, İspanya, Fransa, Almanya

• 2. TORBA: İtalya, Hollanda, Danimarka, Hırvatistan

• 3. TORBA: Sırbistan, Belçika, İngiltere, Norveç

• 4. TORBA: Galler, Çekya, Yunanistan, Türkiye

Bu tabloya göre Türkiye, kura çekiminde her torbadan birer takımın yer aldığı zorlu bir gruba düşme ihtimaliyle karşı karşıya.

Türkiye Uluslar Ligi Ligi muhtemel rakipleri kim, Türkiye hangi torbada, kaçıncı torbada?

A LİGİ'NDE YOL HARİTASI NASIL OLACAK?

A Ligi'nde gruplarını ilk iki sırada tamamlayan toplam 8 takım, iki ayaklı çeyrek final maçları oynayacak. Bu turu geçen ekipler, Haziran 2027'de düzenlenecek final turnuvasına katılma hakkı elde edecek.

YÜKSELME VE DÜŞME SİSTEMİ

Uluslar Ligi'nde ligler arası geçiş sistemi bu sezon da uygulanacak:

• B ve C Liglerindeki dört grup birincisi ile D Ligi'ndeki iki grup birincisi bir üst lige yükselecek.

• A ve B Liglerinde gruplarını son sırada tamamlayan takımlar otomatik olarak bir alt lige düşecek.

• C Ligi'nde son sırada yer alan en kötü iki takım ise D Ligi'ne gerileyecek.

PLAY-OFF MAÇLARI HEYECANI ARTIRACAK

Ligler arası dengeyi korumak amacıyla play-off karşılaşmaları da takvimde yer alıyor:

• A Ligi üçüncüleri ile B Ligi ikincileri,

• B Ligi üçüncüleri ile C Ligi ikincileri,

iki ayaklı play-off maçlarında karşı karşıya gelecek.

Ayrıca C Ligi'nde dördüncü olan en iyi iki takım ile D Ligi ikincileri arasında da play-off mücadeleleri oynanacak.

ULUSLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ

UEFA Uluslar Ligi'nde maç programı şu tarihlerde gerçekleştirilecek:

• 1. ve 2. MAÇLAR: 24-29 Eylül 2026

• 3. ve 4. MAÇLAR: 30 Eylül – 6 Ekim 2026

• 5. ve 6. MAÇLAR: 12-17 Kasım 2026

• ÇEYREK FİNALLER: 25-30 Mart 2027

• FİNAL VE ÜÇÜNCÜLÜK MAÇI: 9-13 Haziran 2027

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü oyuncudan Kanbolat Görkem Arslan'a veda: Hediyemi vermeye zaman kalmadı

Veremediği hediyeyi açıkladı: Ünlü oyuncudan kahreden paylaşım
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan kendi maaşını açıkladı, halka destek verdi

Pezeşkiyan'dan olay sözler! Kendi maaşını açıkladı, halka destek verdi
Bir gecede 200 koyunu telef olan vatandaşı duygulandıran bağış

Bir gecede 200 koyunu telef olan vatandaşı duygulandıran bağış
Brüksel'e giden Hacıosmanoğlu'nun yürüyüşü ve tavırları olay oldu

Yer: Brüksel! Yürüyüşü ve tavırları olay oldu
Ünlü oyuncudan Kanbolat Görkem Arslan'a veda: Hediyemi vermeye zaman kalmadı

Veremediği hediyeyi açıkladı: Ünlü oyuncudan kahreden paylaşım
Dövmeli kadının iddialarının odağındaki gençten yanıt geldi

Herkes onları konuşuyor! İddiaların odağındaki gençten yanıt geldi
Rusya'dan 100 milyon kişiyi etkileyen yasak, WhatsApp'a erişim engeli getirildi

100 milyon kişiyi etkileyen yasak! O uygulamanın fişini çekti