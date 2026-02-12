Haberler

Türkiye Uluslar Ligi Ligi kura çekimi hangi kanalda, nereden CANLI izlenir?

Türkiye Uluslar Ligi Ligi kura çekimi hangi kanalda, nereden CANLI izlenir?
Güncelleme:
Türkiye Uluslar Ligi kura çekimi için geri sayım başladı. A Milli Futbol Takımı'nın rakiplerinin belli olacağı kura çekiminin hangi kanalda yayınlanacağı ve nereden CANLI izlenebileceği, futbolseverler tarafından merak ediliyor. UEFA organizasyonuna dair tüm detaylar haberimizde…

Türkiye Uluslar Ligi kura çekimi canlı yayın bilgileri gündemdeki yerini aldı. A Milli Takım'ın Uluslar Ligi'ndeki muhtemel rakiplerini belirleyecek kura çekiminin saat kaçta başlayacağı, hangi kanalda yayınlanacağı ve CANLI izleme seçenekleri futbol tutkunları tarafından araştırılıyor.

UEFA ULUSLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

UEFA Uluslar Ligi kura çekimi için futbolseverlerin bekleyişi sürüyor. A Milli Takım'ın rakiplerinin netleşeceği kura çekimi, tabii Spor 6 ve UEFA.tv ekranlarından canlı yayınla takip edilebilecek. Organizasyon, Avrupa futbolunun resmi yayın platformları üzerinden izlenebilecek.

TABİİ SPOR 6 CANLI İZLEME BİLGİLERİ

Uluslar Ligi kura çekimi, tabii Spor 6 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Yayın, tabii platformunun web yayını üzerinden ve platforma ait numaralı kanallar aracılığıyla izlenebilecek. İzleyiciler, üyelikleriyle birlikte canlı yayına erişim sağlayabilecek.

Türkiye Uluslar Ligi Ligi kura çekimi hangi kanalda, nereden CANLI izlenir?

UEFA.TV CANLI YAYIN SEÇENEKLERİ

UEFA'nın resmi dijital platformu UEFA.tv, kura çekimini şifresiz olarak canlı yayınlayacak. Etkinlik, web üzerinden erişim sağlanarak izlenebilecek. Futbolseverler, UEFA.tv üzerinden kura çekimini ücretsiz şekilde takip edebilecek.

UEFA ULUSLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ HANGİ GÜN YAPILACAK?

UEFA Uluslar Ligi kura çekimi, 12 Şubat Perşembe günü gerçekleştirilecek. Avrupa futbolunun merakla beklenen organizasyonunda A Milli Takım'ın grubu bu tarihte belli olacak.

UEFA ULUSLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

UEFA Uluslar Ligi kura çekimi, saat 20.00'de başlayacak. Kura çekimiyle birlikte Uluslar Ligi'nde yeni dönemin eşleşmeleri netlik kazanacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
