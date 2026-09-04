Süper Lig ekiplerinin transfer çalışmalarında son saatlere girilirken, Türkiye transfer dönemi ne zaman bitiyor, saat kaçta sona erecek? soruları gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor. Kulüpler, belirlenen transfer takvimi doğrultusunda son hamlelerini yaparken taraftarlar da transfer döneminin kapanış saatini merak ediyor.

TÜRKİYE TRANSFER DÖNEMİ BUGÜN SONA ERİYOR! SAAT KAÇTA BİTİYOR?

Türkiye’de 2026-2027 futbol sezonu için yaz transfer döneminde artık son saatlere girildi. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu’nun belirlediği takvime göre 1. Transfer ve Tescil Dönemi, 22 Haziran 2026’da başladı ve bugün, 4 Eylül 2026 Cuma günü saat 23.59 itibarıyla sona erecek. Süper Lig başta olmak üzere profesyonel liglerde mücadele eden kulüpler, transfer döneminin kapanmasına kısa süre kala kadrolarını güçlendirmek için son hamlelerini yapıyor.

Transfer döneminin son gününde kulüplerin gerçekleştireceği transferler futbolseverler tarafından yakından takip edilirken, “Türkiye transfer dönemi bugün son mu?”, “Transfer dönemi saat kaçta bitiyor?” ve “Süper Lig transfer dönemi ne zaman sona erecek?” soruları da gündemdeki yerini koruyor. TFF takvimine göre kulüpler, 4 Eylül Cuma gecesi saat 23.59’a kadar transfer ve tescil işlemlerini gerçekleştirebilecek.

TRANSFER DÖNEMİ SAAT KAÇTA BİTİYOR?

2026-2027 sezonunun 1. Transfer ve Tescil Dönemi 4 Eylül 2026 Cuma günü saat 23.59’da sona erecek. Böylece kulüplerin yaz transfer dönemindeki yeni oyuncu transferi yapabilmeleri için belirlenen süre tamamlanmış olacak.

Özellikle transfer döneminin son gününde yapılan görüşmeler ve anlaşmalar nedeniyle kulüplerin resmi işlemlerini son saate kadar tamamlaması bekleniyor. Takımlar, kadrolarını güçlendirmek için yaptıkları son transfer hamlelerini bugün itibarıyla tamamlayacak.

SÜPER LİG ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN?

Yaz transfer döneminin sona ermesinin ardından gözler ara transfer dönemine çevrilecek. Türkiye Futbol Federasyonu’nun 2026-2027 sezonu takvimine göre 2. Transfer ve Tescil Dönemi 1 Ocak 2027 tarihinde başlayacak.

Kulüpler, kış transfer döneminde kadrolarında ihtiyaç duydukları bölgelere takviye yapabilecek. Ara transfer dönemi ise 5 Şubat 2027 tarihinde sona erecek. Böylece takımlar, sezonun ikinci yarısı öncesinde kadrolarında değişiklik yapabilmek için yaklaşık bir aylık süreye sahip olacak.

2026-2027 ARA TRANSFER DÖNEMİ TARİHLERİ

TFF tarafından açıklanan takvime göre 2026-2027 sezonundaki ara transfer dönemi 1 Ocak 2027’de başlayacak ve 5 Şubat 2027’de sona erecek. Süper Lig ekipleri başta olmak üzere ilgili liglerdeki kulüpler, bu tarihler arasında yeni transferlerini kadrolarına dahil edebilecek.