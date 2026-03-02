Türkiye sınır kapılarını kapattı mı? SON DAKİKA! Türkiye-İran sınır kapıları kapatıldı mı, neden kapatıldı, gümrük girişleri de kapalı mı?

Türkiye- İran sınırında kritik gelişme! Ağrı- Gürbulak, Van- Kapıköy ve Hakkari- Esendere gümrük kapılarında günübirlik yolcu geçişleri karşılıklı olarak durduruldu. Ticari yük taşımacılığı ise kontrollü şekilde devam ediyor. Türkiye- İran sınır kapıları kapandı mı, gümrük girişleri açık mı ve geçişler neden durduruldu? Son dakika detaylar ve güvenlik önlemleri merak ediliyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

TÜRKİYE SINIR KAPILARINI KAPATTI MI?

Türkiye- İran sınırındaki gümrük kapılarında herhangi bir olağanüstü durum bulunmadığı açıklandı. Ticari yük geçişleri kontrollü şekilde devam ediyor. Ancak günübirlik yolcu geçişleri karşılıklı olarak durduruldu.

TÜRKİYE-İRAN SINIR KAPILARI KAPATILDI MI?

Sınır kapıları tamamen kapatılmadı. Ağrı-Gürbulak, Van-Kapıköy ve Hakkari-Esendere gümrük kapılarında ticari faaliyetler sürüyor. Sadece günübirlik yolcu geçişleri karşılıklı olarak durdurulmuş durumda.

TÜRKİYE-İRAN SINIR KAPILARI NEDEN KAPATILDI?

Gümrük kapılarında olağanüstü bir durum olmadığı belirtildi. Bölgede yaşanan gelişmeler çerçevesinde mevcut durumun kapsamlı şekilde değerlendirildiği ve tedbir amaçlı olarak günübirlik yolcu geçişlerinin karşılıklı durdurulduğu ifade edildi.

TÜRKİYE İRAN GÜMRÜK GEÇİŞLERİ DE KAPATILDI MI?

Ticari yük geçişleri kapatılmadı. Her üç gümrük kapısında ticari yük taşımacılığı kontrollü ve kesintisiz şekilde devam ediyor.

HANGİ GÜMRÜK KAPILARI KAPATILDI?

Ağrı-Gürbulak, Van-Kapıköy ve Hakkari-Esendere gümrük kapılarında günübirlik yolcu geçişleri karşılıklı olarak durduruldu. Bunun dışında kapıların tamamen kapatıldığına dair bir açıklama yapılmadı.

HANGİ GÜMRÜK KAPILARI AÇIK?

Ağrı-Gürbulak, Van-Kapıköy ve Hakkari-Esendere gümrük kapıları ticari yük taşımacılığı için açık ve kontrollü şekilde hizmet vermeye devam ediyor. İran kendi vatandaşlarının Türkiye üzerinden ülkesine girişine izin veriyor. Türkiye de kendi vatandaşlarının ve üçüncü ülke vatandaşlarının İran'dan Türkiye'ye girişine izin veriyor.

NE AÇIKLAMA YAPILDI?

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-İran sınırındaki Ağrı-Gürbulak, Van-Kapıköy ve Hakkari-Esendere gümrük kapılarında herhangi bir olağanüstü durum olmadığını, ticari yük geçişlerinin kontrollü olarak sürdüğünü ve günübirlik yolcu geçişlerinin karşılıklı olarak durdurulduğunu açıkladı. Ayrıca gümrük kapılarındaki işleyişin anbean takip edildiği, gerekli tüm hazırlıkların yapıldığı, personel takviyesi sağlandığı ve kontrol altyapısının güçlendirildiği belirtildi.