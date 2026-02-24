A Milli Takım'ın Romanya ile yapacağı kritik karşılaşma öncesinde "Türkiye Romanya maçı ne zaman?" sorusu arama motorlarında öne çıkıyor. Futbolseverler, iki ülke arasındaki bu önemli mücadelenin oynanacağı tarih, maç saati, stadyum bilgisi ve canlı yayın detaylarını öğrenmek için araştırmalarını hızlandırmış durumda.

MİLLİ MAÇ NE ZAMAN?

A Milli Futbol Takımı, FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turunda kritik bir eşleşmeye çıkıyor. Ay-Yıldızlılar, yarı finalde güçlü rakibi Romanya ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin merakla beklediği mücadele, 26 Mart 2026 Perşembe günü saat 20.00'de Türkiye'de oynanacak.

TÜRKİYE-ROMANYA MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Türkiye ile Romanya arasında oynanacak play-off yarı final mücadelesi, 26 Mart 2026 tarihinde saat 20.00'de başlayacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmada kazanan taraf, Dünya Kupası bileti için final yolunda önemli bir avantaj elde edecek.

DÜNYA KUPASI ELEMELERİ PLAY-OFF SİSTEMİ NASIL?

Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 Dünya Kupası öncesinde Avrupa kıtasından katılacak son takımlar play-off maçlarıyla belirlenecek. Bu turda yarı final ve final karşılaşmalarını kazanan ekipler, Dünya Kupası'na katılma hakkı elde edecek.

MİLLİLER FİNALE NASIL ÇIKAR?

A Milli Takımımız, Romanya engelini aşması halinde finalde Slovakya ile Kosova eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Final mücadelesi 31 Mart 2026 Salı günü deplasmanda oynanacak. Bu maçı kazanan takım, Avrupa'dan 2026 Dünya Kupası'na gidecek son 4 ülke arasına adını yazdıracak.

TÜRKİYE İÇİN TARİHİ FIRSAT

Ay-Yıldızlılar, hem Romanya hem de olası final rakibini geçerek 2026 Dünya Kupası'na katılma hedefini gerçekleştirmek istiyor. Kritik play-off maçları, Türk futbolu adına büyük önem taşıyor ve milyonlarca taraftar tarafından yakından takip ediliyor.