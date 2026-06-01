Haberler

Türkiye-Kuzey Makedonya maç kadrosu muhtemel 11'ler!

Türkiye-Kuzey Makedonya maç kadrosu muhtemel 11'ler!
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

A Milli Futbol Takımı, 1 Haziran Pazartesi günü Kuzey Makedonya ile oynayacağı hazırlık karşılaşmasında sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Türkiye-Kuzey Makedonya maç ilk 11'ler açıklandı mı? Türkiye-Kuzey Makedonya maç kadrosu muhtemel 11'ler haberimizde.

A Milli Futbol Takımı, Kuzey Makedonya ile oynayacağı hazırlık karşılaşması öncesinde sahaya çıkması beklenen muhtemel 11’ler futbolseverler tarafından büyük merakla takip ediliyor. Kadro tercihleri, teknik ekibin oyun planı ve genç oyuncuların performansı açısından kritik bir sınav niteliği taşıyan bu mücadele, hem bireysel form durumlarının hem de takım uyumunun test edileceği önemli bir karşılaşma olarak öne çıkıyor. Türkiye-Kuzey Makedonya maç kadrosu muhtemel 11'ler!

TÜRKİYE-KUZEY MAKEDONYA MAÇ KADROSU MUHTEMEL 11'LER!

Türkiye’nin bu maçta sahaya çıkması beklenen ilk 11’i şu şekilde şekilleniyor:

Türkiye Muhtemel 11:

Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Ozan Kabak, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, İrfan Can Kahveci, Yunus Akgün, Arda Güler, Deniz Gül

Kuzey Makedonya Muhtemel 11:

Dimitrievski, Musliu, Velkovski, Zajkov, Jankulov, Alimi, Bardhi, Alioski, Eljif Elmas, Miovski, Rastoder

Bu kadroda özellikle Eljif Elmas ve Enis Bardhi gibi Süper Lig geçmişi de bulunan oyuncular, Türkiye savunması için en büyük tehdit unsurları arasında yer alıyor.

TÜRKİYE-KUZEY MAKEDONYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA,HANGİ KANALDA?

A Milli Futbol Takımı’nın Kuzey Makedonya ile oynayacağı hazırlık karşılaşması 1 Haziran Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Futbolseverlerin merakla beklediği mücadele saat 20.30’da başlayacak.

Karşılaşma, İstanbul’un önemli futbol merkezlerinden biri olan Kadıköy’deki Chobani Stadyumu’nda oynanacak. Tribün atmosferinin yüksek olması beklenen maç, milli takım için hem taraftar desteği hem de moral açısından önemli bir fırsat sunuyor.

Mücadele ayrıca Türkiye genelinde ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. 

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
Haberler.com
CHP'de grup toplantısı krizi! TBMM takviminde yer almadı, Özel'in ekibini jet başvuru yaptı

CHP'de yeni kriz! Meclis takviminde yer almadı, jet başvuru geldi
TEM Otoyolu'nda İstanbul yönü trafiğe kapatılıyor

TEM Otoyolu'nda İstanbul yönü trafiğe kapatılıyor
Altında 8 bin TL için tarih verildi

Altında 8 bin TL için tarih verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Kural aşk orucunu bozdu! İşte öpmelere doyamadığı sevgilisi

Arda Kural aşk orucunu bozdu! İşte öpmelere doyamadığı sevgilisi
Nereden nereye! Bir dönemin efsane ismi ciğercide sahne aldı

Nereden nereye! Bir dönemin efsane ismi ciğercide sahne aldı
Bankaya götürdüğü binlerce dolar başını yaktı! Polis hemen gözaltına alındı

Bankaya götürdüğü binlerce dolar başını yaktı! Polis gözaltına aldı
Moda devi milyonca müşterinin verisini çaldırdı! Acil kodlu uyarı yapıldı

Moda devinden milyonca müşterisine acil uyarı
Büyük oynuyor! Hakan Safi'den Conte'ye 2 yıllık teklif

En sonunda beklenen hamle geldi! Taraftar bu işe ne diyecek
Deste deste paraları halının üzerine dizip video çekti

1 yıllık emeğinin karşılığını aldı

Kılıçdaroğlu'na bir kötü haber daha! Grup Yorum yasak koydu

Kılıçdaroğlu'na bir kötü haber daha! Yasak koydular