A Milli Futbol Takımı, Kuzey Makedonya ile oynayacağı hazırlık karşılaşması öncesinde sahaya çıkması beklenen muhtemel 11’ler futbolseverler tarafından büyük merakla takip ediliyor. Kadro tercihleri, teknik ekibin oyun planı ve genç oyuncuların performansı açısından kritik bir sınav niteliği taşıyan bu mücadele, hem bireysel form durumlarının hem de takım uyumunun test edileceği önemli bir karşılaşma olarak öne çıkıyor. Türkiye-Kuzey Makedonya maç kadrosu muhtemel 11'ler!

Türkiye Muhtemel 11:

Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Ozan Kabak, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, İrfan Can Kahveci, Yunus Akgün, Arda Güler, Deniz Gül

Kuzey Makedonya Muhtemel 11:

Dimitrievski, Musliu, Velkovski, Zajkov, Jankulov, Alimi, Bardhi, Alioski, Eljif Elmas, Miovski, Rastoder

Bu kadroda özellikle Eljif Elmas ve Enis Bardhi gibi Süper Lig geçmişi de bulunan oyuncular, Türkiye savunması için en büyük tehdit unsurları arasında yer alıyor.

TÜRKİYE-KUZEY MAKEDONYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA,HANGİ KANALDA?

A Milli Futbol Takımı’nın Kuzey Makedonya ile oynayacağı hazırlık karşılaşması 1 Haziran Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Futbolseverlerin merakla beklediği mücadele saat 20.30’da başlayacak.

Karşılaşma, İstanbul’un önemli futbol merkezlerinden biri olan Kadıköy’deki Chobani Stadyumu’nda oynanacak. Tribün atmosferinin yüksek olması beklenen maç, milli takım için hem taraftar desteği hem de moral açısından önemli bir fırsat sunuyor.

Mücadele ayrıca Türkiye genelinde ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.