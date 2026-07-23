A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi (VNL) çeyrek finalinde Kanada ile karşı karşıya geliyor. Turnuvada yarı finale yükselme mücadelesi verecek olan Filenin Sultanları, kritik eşleşmede galibiyet hedefiyle sahaya çıkacak. Voleybolseverlerin büyük ilgi gösterdiği karşılaşmanın tarihi, başlama saati ve canlı yayın bilgileri netleşti. Peki, Türkiye Kanada voleybol maçı saat kaçta? VNL Filenin Sultanları maçı hangi kanalda? Detaylar...

TÜRKİYE - KANADA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?

2026 FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi çeyrek final karşılaşmasında A Milli Kadın Voleybol Takımı ile Kanada, 23 Temmuz 2026 Perşembe günü karşı karşıya gelecek.

Turnuvanın eleme etabında büyük önem taşıyan mücadelede kazanan taraf yarı finale yükselme hakkı elde edecek. Filenin Sultanları, organizasyonda yoluna devam edebilmek için Kanada engelini aşmaya çalışacak.

Voleybolseverlerin yakından takip edeceği karşılaşma, 23 Temmuz Perşembe günü oynanacak ve Türkiye'nin yarı final yolundaki kaderini belirleyecek.

TÜRKİYE KANADA VOLEYBOL MAÇI SAAT KAÇTA?

Türkiye ile Kanada arasında oynanacak 2026 FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi çeyrek final karşılaşması, Türkiye saati (TSİ) ile 11.00'de başlayacak.

VNL FİLENİN SULTANLARI MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye ile Kanada arasında oynanacak VNL çeyrek final karşılaşmasının TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanması bekleniyor.

Mücadele ayrıca TRT'nin dijital platformları üzerinden de takip edilebilecek. Böylece karşılaşmayı televizyonun yanı sıra dijital yayın seçenekleri aracılığıyla da izlemek mümkün olacak.

Canlı yayın bilgileri kapsamında:

Maç: Türkiye - Kanada

Organizasyon: 2026 FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi Çeyrek Finali

Tarih: 23 Temmuz 2026 Perşembe

Saat: TSİ 11.00

Yayın: TRT Spor (canlı ve şifresiz olarak yayınlanması bekleniyor)

Dijital Yayın: TRT dijital platformları

Turnuvanın çeyrek final etabında oynanacak bu kritik karşılaşmanın ardından galip gelen ekip, 2026 FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi'nde yarı finale yükselerek yoluna devam edecek.

Kaynak: Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi resmi maç programı ve TRT yayın akışı bilgileri.