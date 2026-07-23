Haberler

Türkiye Kanada voleybol maçı saat kaçta? VNL Filenin Sultanları maçı hangi kanalda?

Türkiye Kanada voleybol maçı saat kaçta? VNL Filenin Sultanları maçı hangi kanalda?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi (VNL) çeyrek finalinde Kanada ile karşı karşıya gelecek. Yarı final bileti için büyük önem taşıyan mücadele öncesinde voleybolseverler maçın tarihi, saati ve canlı yayın bilgilerini araştırıyor. Peki, Türkiye Kanada voleybol maçı saat kaçta? VNL Filenin Sultanları maçı hangi kanalda? İşte Türkiye - Kanada VNL çeyrek final karşılaşmasına ilişkin tüm detaylar.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi (VNL) çeyrek finalinde Kanada ile karşı karşıya geliyor. Turnuvada yarı finale yükselme mücadelesi verecek olan Filenin Sultanları, kritik eşleşmede galibiyet hedefiyle sahaya çıkacak. Voleybolseverlerin büyük ilgi gösterdiği karşılaşmanın tarihi, başlama saati ve canlı yayın bilgileri netleşti. Peki,  Türkiye Kanada voleybol maçı saat kaçta? VNL Filenin Sultanları maçı hangi kanalda? Detaylar...

TÜRKİYE - KANADA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?

2026 FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi çeyrek final karşılaşmasında A Milli Kadın Voleybol Takımı ile Kanada, 23 Temmuz 2026 Perşembe günü karşı karşıya gelecek.

Turnuvanın eleme etabında büyük önem taşıyan mücadelede kazanan taraf yarı finale yükselme hakkı elde edecek. Filenin Sultanları, organizasyonda yoluna devam edebilmek için Kanada engelini aşmaya çalışacak.

Voleybolseverlerin yakından takip edeceği karşılaşma, 23 Temmuz Perşembe günü oynanacak ve Türkiye'nin yarı final yolundaki kaderini belirleyecek.

TÜRKİYE KANADA VOLEYBOL MAÇI SAAT KAÇTA?

Türkiye ile Kanada arasında oynanacak 2026 FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi çeyrek final karşılaşması, Türkiye saati (TSİ) ile 11.00'de başlayacak.

VNL FİLENİN SULTANLARI MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye ile Kanada arasında oynanacak VNL çeyrek final karşılaşmasının TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanması bekleniyor.

Mücadele ayrıca TRT'nin dijital platformları üzerinden de takip edilebilecek. Böylece karşılaşmayı televizyonun yanı sıra dijital yayın seçenekleri aracılığıyla da izlemek mümkün olacak.

Canlı yayın bilgileri kapsamında:

Maç: Türkiye - Kanada

Organizasyon: 2026 FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi Çeyrek Finali

Tarih: 23 Temmuz 2026 Perşembe

Saat: TSİ 11.00

Yayın: TRT Spor (canlı ve şifresiz olarak yayınlanması bekleniyor)

Dijital Yayın: TRT dijital platformları

Turnuvanın çeyrek final etabında oynanacak bu kritik karşılaşmanın ardından galip gelen ekip, 2026 FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi'nde yarı finale yükselerek yoluna devam edecek.

Kaynak: Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi resmi maç programı ve TRT yayın akışı bilgileri.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
Haberler.com
Ünlü yönetmen Ezel Akay uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı

Ünlü yönetmen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı
Avukatından çarpıcı iddia: Yazıcıoğlu'nun ölümünde Enver Altaylı'nın parmağı var

Ses getirecek iddia: Yazıcıoğlu'nun ölümünde onun parmağı var
Dünya Trump'ı değil, arkasındaki genci konuşuyor! Fena trolledi

Dünya bu kez Trump'ı değil, arkasındaki genci konuşuyor
Gazeteciye restoranda kanlı infaz! Kahvaltı yaparken öldürdüler

Gazeteciye restoranda kanlı infaz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

3 yaşındaki Leyla'nın ölümünde kan donduran detaylar! Vicdansız amca neler yapmış neler

Leyla'yla ilgili kan donduran detaylar! Amca neler yapmış neler
Her anı kayıtta: Bu utanç verici görüntü maalesef Türkiye'nin başkentinden

Bu utanç verici görüntü maalesef Türkiye'nin başkentinden
İran Meclis Başkanı Galibaf: Bizim petrol satamadığımız bölgede hiç kimse petrol satamayacak

Piyasaları ateşe atacak tehdit: Biz yapamazsak Trump da yapamaz
Samsun'da İkaz ve Alarm Sistemi kuruldu, Valilik uyardı: Sirenler çalacak, panik yapmayın

Bir ilimizde kuruldu ve test edilecek! Valilik önceden uyardı
Erdoğan imzaladı! 8 üniversiteye yeni rektör atandı

Erdoğan imzayı attı! 8 üniversiteye yeni rektör atandı
DMM'den 'DOA Uygulamasında vatandaşlara ödenen iade tutarının düşürüldüğü' iddialarına yalanlama

Büyük talep gören uygulama ile ilgili ortalığı karıştıran iddia
Eda ve Şahin'in nehirde akıntıya kapıldıkları anlar kamerada

Eda ve Şahin'in son anları kamerada