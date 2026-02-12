Türkiye İtalya maçı ne zaman? Uluslar Ligi Türkiye İtalya maçı saat kaçta, hangi kanalda, nerede oynanacak?

Uluslar Ligi'nde kritik mücadele yaklaşırken gözler Türkiye– İtalya maçına çevrildi. Türkiye İtalya maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak ve karşılaşma nerede oynanacak? İşte UEFA Uluslar Ligi Türkiye İtalya maçıyla ilgili tüm detaylar…

2026 ULUSLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ

UEFA Uluslar Ligi'nde maç programı şu şekilde belirlendi:

• 1. ve 2. Maçlar: 24-29 Eylül 2026

• 3. ve 4. Maçlar: 30 Eylül – 6 Ekim 2026

• 5. ve 6. Maçlar: 12-17 Kasım 2026

• Çeyrek Finaller: 25-30 Mart 2027

• Final ve Üçüncülük Maçı: 9-13 Haziran 2027

ULUSLAR LİGİ TURNUVA FORMATI NASIL?

A Ligi'nde gruplarını ilk iki sırada tamamlayan toplam 8 takım, iki ayaklı çeyrek final maçları oynayacak. Bu eşleşmelerden galip çıkan ekipler, Haziran 2027'de düzenlenecek final turnuvasında yer alma hakkı elde edecek.

B ve C Liglerinde gruplarını lider tamamlayan 4'er takım ile D Ligi'ndeki 2 grup birincisi, bir üst lige yükselmeyi başaracak.

DÜŞME VE PLAY-OFF SİSTEMİ

A ve B Liglerinde gruplarını dördüncü sırada bitiren takımlar, otomatik olarak bir alt lige düşecek. C Ligi'nde ise gruplarını dördüncü sırada tamamlayan en kötü iki takım D Ligi'ne gerileyecek.

A Ligi üçüncüleri ile B Ligi ikincileri; B Ligi üçüncüleri ile C Ligi ikincileri arasında iki ayaklı play-off maçları oynanacak. Ayrıca C Ligi'ndeki en iyi iki dördüncü takım ile D Ligi ikincileri de play-off mücadelesi verecek.

TÜRKİYE İtalya MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye İtalya maçı tarihi henüz açıklanmadı. Sayfamızı takip edebilirsiniz.