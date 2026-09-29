Türkiye İtalya maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? Türkiye İtalya MAÇ SONUCU!

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A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'ndeki mücadelesinde gözler, İtalya karşılaşmasının ardından oluşan tabloya çevrildi. Maçın sona ermesiyle birlikte karşılaşmanın sonucu, atılan goller ve Türkiye'nin gruptaki durumu merak edilmeye başlandı. Peki, Türkiye-İtalya maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? Detaylar...

TÜRKİYE-İTALYA MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Türkiye-İtalya maçı, İtalya'nın 4-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı. Bursa'da oynanan UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup ikinci hafta karşılaşmasında İtalya, ilk yarıda bulduğu üç golle soyunma odasına 3-0 önde gitti.

İkinci yarıya golle başlayan A Milli Futbol Takımı, 47. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın attığı golle skoru 3-1'e getirdi. Ancak İtalya, 50. dakikada Francesco Pio Esposito'nun golüyle yeniden üç farklı üstünlüğü yakaladı ve karşılaşma 4-1 sona erdi.

Bu sonuçla A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'ndeki ikinci maçından da puan çıkaramadı. Türkiye, ilk karşılaşmasında da Fransa'ya 1-0 mağlup olmuştu. UEFA'nın güncel Grup A1 tablosunda Türkiye, iki maç sonunda 0 puanla dördüncü sırada yer alıyor.

TÜRKİYE-İTALYA MAÇINDA GOLLERİ KİM ATTI?

Türkiye-İtalya karşılaşmasında toplam 5 gol atıldı. İtalya adına Alessandro Bastoni, Davide Frattesi, Michael Kayode ve Francesco Pio Esposito fileleri havalandırırken Türkiye'nin tek golünü Barış Alper Yılmaz kaydetti.

Karşılaşmadaki goller ve dakikaları şöyle:

9. dakika: Alessandro Bastoni – İtalya

22. dakika: Davide Frattesi – İtalya

27. dakika: Michael Kayode – İtalya

47. dakika: Barış Alper Yılmaz – Türkiye

50. dakika: Francesco Pio Esposito – İtalya

İtalya, Bastoni'nin 9. dakikadaki golüyle öne geçerken Frattesi 22. dakikada farkı ikiye çıkardı. Kayode'nin 27. dakikadaki golüyle ilk yarı 3-0 İtalya üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci yarının 47. dakikasında Barış Alper Yılmaz Türkiye'nin golünü attı. Üç dakika sonra Francesco Pio Esposito'nun golüyle skor 4-1'e geldi.

TÜRKİYE ELENDİ Mİ?

Hayır, Türkiye henüz elenmedi. İtalya karşısında alınan 4-1'lik mağlubiyetin ardından A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'ta iki maç sonunda 0 puanda bulunuyor ve grubun dördüncü sırasında yer alıyor.

Türkiye'nin grupta oynayacağı maçlar devam ediyor. UEFA'nın fikstürüne göre A Milli Futbol Takımı'nın üçüncü maçında 2 Ekim'de Belçika deplasmanına çıkacağı, ardından 5 Ekim'de İtalya ile deplasmanda karşılaşacağı görülüyor.

Dolayısıyla İtalya karşısındaki mağlubiyet, Türkiye'nin turnuvadaki mücadelesinin sona erdiği anlamına gelmiyor. Grupta oynanacak karşılaşmalar bulunuyor ve Türkiye'nin önünde maçlar devam ediyor.

MİLLİ TAKIMIN BİR SONRAKİ MAÇI NE ZAMAN?

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki üçüncü maçında 2 Ekim 2026'da Belçika deplasmanına konuk olacak. İtalya ise aynı haftada sahasında Fransa'yı ağırlayacak.

Türkiye'nin ardından oynayacağı dördüncü grup maçı ise 5 Ekim 2026'da İtalya deplasmanında olacak. Grup aşamasında Türkiye'nin daha sonra Belçika ve Fransa ile de karşılaşacağı UEFA'nın resmi fikstüründe yer alıyor.