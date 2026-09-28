Türkiye İtalya maç kadrosu (Muhtemel 11'ler) İtalya Türkiye maçında kimler eksik, sakat ve cezalı?

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Türkiye ile İtalya arasındaki karşılaşma öncesinde futbolseverlerin gözü iki takımın kadro tercihleri ve oyuncuların son durumuna çevrildi. Mücadele öncesinde özellikle sahaya çıkması beklenen isimler merak konusu oldu. Peki, İtalya Türkiye maçında kimler eksik, sakat ve cezalı? Detaylar...

TÜRKİYE - İTALYA MAÇ KADROSU (MUHTEMEL 11'LER)

A Milli Futbol Takımı, 28 Eylül Pazartesi günü İtalya ile karşı karşıya gelecek. Bursa'da oynanacak mücadele öncesinde iki takımın sahaya çıkması beklenen muhtemel 11'leri belli oldu. Türkiye'de kalede cezalı Uğurcan Çakır'ın yerine Altay'ın görev yapması beklenirken, İtalya'da ise Donnarumma'nın kaleyi koruması öngörülüyor.

TÜRKİYE'NİN MUHTEMEL 11'İ

Türkiye'nin İtalya karşısında sahaya çıkması beklenen muhtemel 11'i şöyle:

Altay, Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi, İsmail, Salih, Arda, Oğuz, Kerem, Barış Alper.

İTALYA'NIN MUHTEMEL 11'İ

İtalya'nın Türkiye karşısında sahaya çıkması beklenen muhtemel 11'i ise şu isimlerden oluşuyor:

Donnarumma, Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Calafiori, Barella, Frattesi, Tonali, Kean, Cambiaghi, Esposito.

İki takımın muhtemel kadroları karşılaşma öncesindeki son durumlara göre şekillenirken, özellikle Türkiye'deki eksikler nedeniyle ilk 11'de değişiklikler yapılması bekleniyor.

İTALYA TÜRKİYE MAÇINDA KİMLER EKSİK, SAKAT VE CEZALI?

Türkiye - İtalya karşılaşması öncesinde her iki takımın kadrosunda sakatlık ve ceza nedeniyle bulunmayan futbolcular da bulunuyor. Türkiye'de Hakan Çalhanoğlu, Rıdvan Yılmaz, Mert Müldür ve Kenan Yıldız sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek isimler arasında yer alıyor. Orkun Kökçü'nün durumu ise şüpheli olarak belirtiliyor.

Türkiye'de ayrıca Uğurcan Çakır cezalı durumda bulunuyor.

İtalya'da ise Dimarco ve Locatelli sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almıyor. İtalya'da cezalı futbolcu bulunmuyor. Bu bilgiler maç öncesindeki sakat ve cezalı listesine göre aktarılıyor.

TÜRKİYE'DE SAKAT VE CEZALI FUTBOLCULAR

Sakatlar: Hakan Çalhanoğlu, Rıdvan Yılmaz, Mert Müldür, Kenan Yıldız, Orkun Kökçü (şüpheli)

Cezalı: Uğurcan Çakır

İTALYA'DA SAKAT VE CEZALI FUTBOLCULAR

Sakatlar: Dimarco, Locatelli

Cezalı: Yok

TÜRKİYE - İTALYA MAÇINDA SARI KART CEZA SINIRI

Türkiye - İtalya maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunan futbolcular da merak ediliyor. Verilen bilgilere göre 4 sarı kart gören futbolcu bir sonraki maçta cezalı duruma düşüyor.

Türkiye'de 2, İtalya'da ise 3 futbolcu 3 sarı kartla ceza sınırında bulunuyor. Dolayısıyla bu futbolcuların karşılaşmada göreceği bir sonraki sarı kart, sonraki maç açısından ceza durumunu gündeme getirecek.

TÜRKİYE'DE SARI KART CEZA SINIRINDAKİLER

Türkiye'de sarı kart ceza sınırında bulunan futbolcular:

Arda Güler

Salih Özcan

İTALYA'DA SARI KART CEZA SINIRINDAKİLER

İtalya'da sarı kart ceza sınırında bulunan futbolcular:

Maldini

Donnarumma

Mancini

TÜRKİYE - İTALYA MAÇI NEREDE, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA OYNANACAK?

Türkiye - İtalya maçı Bursa'da, Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşmanın Bursa'da oynanacağı ve maçın saat 21.45'te başlayacağı maç öncesi yayın bilgilerinde de yer alıyor.