2026 FIFA Dünya Kupası yaklaşırken futbolseverler, turnuva tarihinin en unutulmaz maçlarını yeniden hatırlamaya başladı. Özellikle milli takımların elde ettiği farklı skorlar, sosyal medyada ve spor gündeminde en çok konuşulan başlıklar arasında yer alıyor. Bu bağlamda Türkiye’nin Dünya Kupası tarihinde Güney Kore karşısında aldığı 7-0’lık tarihi galibiyet de yeniden merak konusu oldu. Peki, Türkiye Güney Kore'yi Dünya Kupası'nda 7-0 yendi mi, ne zaman? Türkiye Güney Kore 7-0 gerçek mi? Detaylar...

TÜRKİYE GÜNEY KORE'Yİ DÜNYA KUPASI'NDA 7-0 YENDİ Mİ?

Evet, Türkiye A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası tarihinde Güney Kore ile karşılaştığı 1954 organizasyonunda rakibini 7-0 gibi tarihi bir skorla mağlup etmiştir. Bu karşılaşma, turnuvanın İsviçre’de düzenlenen grup aşamasında oynanmıştır.

Türkiye’nin o dönemki performansı, futbol tarihimiz açısından özel bir yere sahiptir. Grup aşamasında güçlü rakiplerle mücadele eden milliler, ilk maçta Batı Almanya karşısında 4-1 mağlup olmuş, ancak ikinci maçta Güney Kore karşısında etkileyici bir geri dönüş sergileyerek sahadan farklı bir galibiyetle ayrılmıştır.

TÜRKİYE GÜNEY KORE'Yİ NE ZAMAN 7-0 YENDİ?

Türkiye ile Güney Kore arasındaki 7-0’lık karşılaşma, 1954 FIFA Dünya Kupası grup aşaması kapsamında oynanmıştır.

Turnuva, 1954 yılında İsviçre’de düzenlenmiş ve Türkiye, Batı Almanya, Macaristan ve Güney Kore ile aynı grupta yer almıştır. Bu maç, Türkiye’nin grup aşamasındaki ikinci karşılaşması olarak kayıtlara geçmiştir.

TÜRKİYE GÜNEY KORE 7-0 GERÇEK Mİ?

Türkiye’nin Güney Kore’yi 7-0 mağlup ettiği bilgisi tamamen gerçektir ve FIFA’nın resmî turnuva kayıtlarında yer almaktadır.

1954 Dünya Kupası grup aşamasında oynanan bu karşılaşma, Türk futbol tarihinin en farklı galibiyetlerinden biri olarak kabul edilir. Aynı zamanda Güney Kore’nin o dönem Dünya Kupası’na katıldığı ilk yıllarda yaşadığı en ağır mağlubiyetlerden biri olması nedeniyle de tarihsel açıdan önem taşır.

1954 DÜNYA KUPASI VE TÜRKİYE’NİN TARİHİ PERFORMANSI

1954 Dünya Kupası, futbol tarihinin en sert ve rekabetçi turnuvalarından biri olarak bilinir. Türkiye Milli Takımı, o dönem Batı Almanya ve Macaristan gibi futbol devlerinin bulunduğu bir grupta mücadele etmiştir.

İlk maç: Batı Almanya 4-1 Türkiye

İkinci maç: Türkiye 7-0 Güney Kore

Bu sonuçlarla Türkiye, grup aşamasında dikkat çekici bir performans sergilese de averaj sistemi nedeniyle bir üst tura çıkma şansı elde edememiştir. Buna rağmen 7-0’lık galibiyet, turnuva tarihine geçen en farklı skorlar arasında yer almayı başarmıştır.