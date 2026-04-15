Türkiye geneli okullar tatil mi?

Bu hafta okullar tatil mi olacak? Üst üste yaşanan okul saldırılarının gölgesinde veliler ve öğrenciler bu haftaki eğitim durumunu araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan beklenen resmi açıklama henüz gelmezken soru işaretleri büyümeye devam ediyor. Peki bu hafta okullar tatil mi, Bakanlık ne zaman açıklama yapacak?

KAHRAMANMARAŞ'TA OKULDA SİLAHLI SALDIRI: AYSER ÇALIK ORTAOKULU KAN GÖLÜNE DÖNDÜ

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde bugün öğle saatlerinde eşi benzeri görülmemiş bir trajedi yaşandı. Ayser Çalık Ortaokulu, 15 Nisan 2026 Çarşamba günü saat 13.30 sularında silah sesleriyle sarsıldı. 8. sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen bir saldırganın, yanında getirdiği birden fazla silahla sınıflara girip dehşet saçması sonucu okul koridorlarında can pazarı yaşandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda özel harekat timi ve acil sağlık ekibi yönlendirilirken, okul çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

VALİ ÜNLÜER’DEN ACI HABER: ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLER HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine giderek incelemelerde bulunan Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, tüm Türkiye'yi yasa boğan bilançoyu paylaştı. Vali Ünlüer, saldırı sonucunda 1 öğretmenin ve 3 öğrencinin yaşamını yitirdiğini, 20 kişinin ise yaralandığını açıkladı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan bazılarının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Saldırganın, eski bir polis memuru olan babasının silahlarını gizlice alarak okula getirdiği ve olay sonunda hayatını kaybettiği bildirildi.

KABİNE ÜYELERİ KAHRAMANMARAŞ’A ÇIKARMA YAPIYOR: YAYIN YASAĞI GETİRİLDİ

Katliam boyutundaki saldırının ardından devletin zirvesi teyakkuza geçti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun incelemelerde bulunmak üzere Kahramanmaraş'a hareket ettiği duyuruldu. Adalet Bakanı Akın Gürlek ise saldırının tüm yönleriyle aydınlatılması için 7 Cumhuriyet Savcısının görevlendirildiğini ve soruşturmanın selameti açısından olayla ilgili yayın yasağı kararı alındığını belirtti.

EĞİTİMDE GÜVENLİK ZAFİYETİ TARTIŞILIYOR: SENDİKALAR AYAKTA

Siverek’teki üzücü hadisenin üzerinden henüz bir gün geçmeden Kahramanmaraş’ta yaşanan bu olay, okullardaki güvenlik sistemlerini bir kez daha sorgulattı. Eğitim sendikalarının 15 Nisan için daha önceden duyurduğu iş bırakma eylemi, bu son trajediyle birlikte çok daha kritik bir boyuta ulaştı. Veliler, öğrencilerin ve öğretmenlerin can güvenliğinin korunması noktasında artık somut adımlar atılmasını bekliyor.

BU HAFTA OKULLAR TATİL Mİ? MEB VE VALİLİKTEN SON DAKİKA DUYURUSU

Yaşanan katliamın ardından Kahramanmaraş genelinde ya da Türkiye genelinde okulların tatil edilip edilmeyeceği merak konusu oldu. Mevcut durumda Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) veya Kahramanmaraş Valiliği tarafından okulların resmi olarak tatil edildiğine dair bir açıklama yapılmadı. Ancak hem yaşanan yas havası hem de sendikaların iş bırakma eylemi nedeniyle bugün ve yarın eğitimde aksamalar yaşanması bekleniyor. Vatandaşlar, resmi makamlardan gelebilecek anlık tatil haberlerini dikkatle takip ediyor.