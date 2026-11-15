Türkiye Fransa’yı yenerse, gruptan çıkar mı? Türkiye Fransa’ya yenilirse, berabere kalırsa ne olur?

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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki son maçında Fransa ile karşı karşıya gelecek. Grupta oynadığı beş karşılaşmadan puan çıkaramayan milliler, Fransa deplasmanında galibiyet arayacak. Ancak Türkiye'nin alacağı sonuç yalnızca grup puanını değil, A Ligi'ndeki geleceğini de etkileyecek. Peki, Türkiye Fransa'yı yenerse gruptan çıkar mı, A Ligi'nde kalır mı? Milliler Fransa'ya yenilirse veya berabere kalırsa ne olacak? Detaylar...

TÜRKİYE FRANSA'YI YENERSE GRUPTAN ÇIKAR MI?

Türkiye'nin Fransa'yı mağlup etmesi, grupta üst sıralara yükselmesini sağlamayacak. A Milli Takım, Fransa karşısında kazanması halinde puanını 3'e çıkaracak ancak A1 Grubu'nu dördüncü sırada tamamlayacak. Dolayısıyla millilerin çeyrek finale yükselme ihtimali bulunmuyor.

Bununla birlikte galibiyet, Türkiye'nin A Ligi'nde kalma mücadelesi açısından büyük önem taşıyor. 2026-2027 UEFA Uluslar Ligi statüsüne göre A Ligi'ndeki dört grubun en iyi sıralamaya sahip iki dördüncü takımı, B Ligi'nden gelecek ekiplerle A/B Ligi play-off maçlarına çıkacak. En düşük sıralamadaki iki dördüncü takım ise doğrudan B Ligi'ne düşecek.

TÜRKİYE FRANSA'YI YENERSE A LİGİ'NDE KALIR MI?

Türkiye'nin Fransa karşısında kazanması, A Ligi'nde kalmasını kesinleştirmeyecek. Millilerin play-off hakkı elde edebilmesi için diğer grupları dördüncü sırada tamamlayan takımlarla yapılacak karşılaştırmada ilk ikiye girmesi gerekiyor.

Bu sıralamada öncelikle puan durumuna, ardından averaj ve atılan gol sayısı gibi kriterlere bakılıyor. Türkiye'nin galibiyetle 3 puana ulaşması, diğer gruplardaki dördüncü takımların sonuçlarını da önemli hale getiriyor. Play-off hakkı kazanılması halinde A Ligi'nde kalmak için B Ligi temsilcisiyle yapılacak eşleşmenin kazanılması gerekiyor.

TÜRKİYE FRANSA'YA YENİLİRSE NE OLUR?

A Milli Takım'ın Fransa karşısında mağlup olması halinde puanı değişmeyecek ve milliler grubu 0 puanla tamamlayacak. Türkiye, A1 Grubu'nda dördüncü sıradaki yerini koruyacak.

Bu sonuç, doğrudan B Ligi'ne düşme riskini artıracak. Çünkü Türkiye'nin diğer gruplardaki dördüncü takımlarla yapılacak karşılaştırmada üst sıralara çıkabilmesi için puan kazanması gerekiyor. UEFA'nın belirlediği sıralama kriterleri doğrultusunda Türkiye'nin play-off hakkı elde edip edemeyeceği diğer grupların tamamlanmasının ardından netleşecek.

TÜRKİYE FRANSA İLE BERABERE KALIRSA NE OLUR?

Türkiye'nin Fransa karşısında berabere kalması halinde milliler ilk puanını alarak toplam puanını 1'e yükseltecek. Ancak bu sonuç da A1 Grubu'ndaki dördüncülüğü değiştirmeyecek.

Bir puan, Türkiye'nin A Ligi'nde kalmasını veya play-off oynamasını tek başına garantilemeyecek. Diğer gruplardaki dördüncü takımların puanları ve averajlarıyla yapılacak karşılaştırma belirleyici olacak. Türkiye'nin en iyi sıralamaya sahip iki dördüncü takım arasında yer alamaması halinde doğrudan B Ligi'ne düşmesi söz konusu olacak.

TÜRKİYE-FRANSA MAÇI SONUÇLARINA GÖRE PUAN DURUMU

Türkiye kazanırsa: Puanını 3'e çıkaracak, grubu dördüncü sırada tamamlayacak. Play-off ihtimali diğer gruplardaki dördüncü takımların puan ve averajlarına bağlı olacak.

Türkiye berabere kalırsa: Puanı 1'e yükselecek. A Ligi'nde kalma veya play-off hakkı elde etme durumu diğer grup sonuçlarına göre belirlenecek.

Türkiye kaybederse: Puanı 0'da kalacak ve grubu dördüncü sırada bitirecek. Doğrudan B Ligi'ne düşme riski devam edecek.

Sonuç olarak: Türkiye'nin Fransa karşısında alacağı galibiyet A Ligi'nde kalmasını doğrudan sağlamayacak. Millilerin kaderini, kendi maçının yanı sıra diğer gruplardaki dördüncü takımların puanları ve averajları belirleyecek.