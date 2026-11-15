Türkiye Fransa muhtemel 11'ler: Fransa Türkiye maçında kimler eksik, sakat, cezalı?

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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki son maçında Fransa deplasmanında sahaya çıkacak. Kritik mücadele öncesinde gözler iki takımın muhtemel ilk 11'lerine çevrilirken, millilerde sakatlık ve kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek isimler de merak ediliyor. Peki, Fransa Türkiye maçında kimler eksik, sakat, cezalı? Detaylar...

TÜRKİYE-FRANSA MAÇINDA MİLLİ TAKIM'DA KİMLER EKSİK?

A Milli Takım'da Fransa karşılaşması öncesinde Uğurcan Çakır ve Ozan Kabak forma giyemeyecek isimler arasında bulunuyor. Belçika maçında yaşadığı omuz sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılan Uğurcan Çakır'ın yerine kalede Berke Özer'in görev yapması bekleniyor.

Belçika karşılaşmasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Ozan Kabak da Fransa maçında takımını yalnız bırakacak. Kart cezası nedeniyle Belçika mücadelesinde forma giyemeyen Abdülkerim Bardakcı ise cezasını tamamladı ve Fransa karşısında görev alabilecek.

FERDİ KADIOĞLU FRANSA MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Belçika karşılaşmasının ardından ağrıları artan Ferdi Kadıoğlu'nun Fransa maçında forma giyip giyemeyeceği merak ediliyor. Oyuncunun durumu son kontrollerin ardından netlik kazanacak. Bu nedenle Ferdi'nin ilk 11'de yer alıp almayacağı konusunda kesinleşmiş bir bilgi bulunmuyor.

KENAN YILDIZ, KEREM AKTÜRKOĞLU VE İRFAN CAN KAHVECİ KADRODA MI?

Kenan Yıldız, sol ayağındaki beşinci tarak kemiği kırığı nedeniyle geçirdiği ameliyatın ardından tedavisini İtalya'da sürdürdüğü için Fransa maçının aday kadrosunda bulunmuyor.

Kerem Aktürkoğlu ve İrfan Can Kahveci de Fransa ve Belçika karşılaşmaları için açıklanan A Milli Takım aday kadrosuna çağrılmadı.

FRANSA-TÜRKİYE MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Karşılaşma öncesinde spor basınında yer alan tahminlere göre iki takımın sahaya çıkması beklenen ilk 11'leri şöyle:

Fransa: Maignan, Gusto, Konate, Jacquet, Truffert, Cherki, Da Cunha, Rabiot, Olise, Barcola, Mbappe.

Türkiye: Berke Özer, Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Salih Özcan, Hakan Çalhanoğlu, Yunus Akgün, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Enes Ünal.

FRANSA-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

A Milli Futbol Takımı ile Fransa arasındaki UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup karşılaşması, 15 Kasım 2026 Pazar günü oynanacak. Fransa'nın Bordeaux kentindeki Matmut Atlantique Stadı'nda yapılacak mücadele, Türkiye saatiyle 22.45'te başlayacak.