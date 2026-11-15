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Türkiye Fransa maçı nerede oynanacak, hangi kanalda?

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Türkiye Fransa maçı nerede oynanacak, hangi kanalda?
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Fransa - Türkiye maçı, Fransa'nın Bordeaux kentindeki Stade Matmut Atlantique'te oynanacak ve ATV'den canlı, şifresiz yayınlanacak. UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'un son haftasındaki karşılaşma 15 Kasım 2026 Pazar günü Türkiye saatiyle 22.45'te başlayacak. A Milli Takım, 12 Kasım'da İzmir'de Belçika'ya 2-1 yenildiği için grubu son sırada bitirmesi kesinleşti.

Fransa - Türkiye maçı, Fransa'nın Bordeaux kentindeki Stade Matmut Atlantique'te oynanacak ve ATV'den canlı, şifresiz yayınlanacak. UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'un altıncı ve son haftasındaki karşılaşma 15 Kasım 2026 Pazar günü Türkiye saatiyle 22.45'te, Fransa'da yerel saatle 20.45'te başlayacak.

TÜRKİYE FRANSA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma Fransa'nın güneybatısındaki Bordeaux kentinde, Stade Matmut Atlantique'te yapılacak. Türkiye bu maçta deplasman takımı. İki takımın gruptaki ilk maçı 25 Eylül 2026'da Kocaeli Stadyumu'nda oynanmış, o maçı Fransa 1-0 kazanmıştı.

MAÇ HANGİ KANALDA?

Maçın Türkiye'deki yayıncısı ATV. A Milli Takım'ın Uluslar Ligi maçlarını bu sezon ATV yayınlıyor; 25 Eylül'deki ilk Fransa maçı ve 12 Kasım'daki Belçika maçı da aynı kanaldan şifresiz verildi.

TÜRKİYE GRUPTA KAÇINCI?

Türkiye grupta son sırada ve henüz puanı yok. Milliler 12 Kasım'da İzmir'deki Gürsel Aksel Stadyumu'nda Belçika'yı ağırladı. Arda Güler'in serbest vuruş golüyle öne geçilen maçta Belçika, Kevin De Bruyne (27. dakika) ve Charles De Ketelaere (30. dakika) ile skoru çevirdi ve 2-1 kazandı. Bu sonuçla Belçika 9 puana yükseldi, Türkiye'nin grubu sonuncu bitirmesi de kesinleşti.

FRANSA MAÇININ SONUCU NEYİ DEĞİŞTİRİR?

Türkiye için Fransa maçı, küme düşme hesabı açısından son fırsat. Grup sonuncularından doğrudan küme düşmeyen takımlar, B Ligi'nin ikincileriyle play-off oynayacak. Türkiye'nin play-off'a kalması için diğer grupların son sıradaki takımlarından en az ikisinin önünde bitirmesi gerekiyor. Bu olmazsa takım doğrudan B Ligi'ne düşecek. Play-off'a kalınırsa A Ligi'nde kalmak için o eşleşmenin de kazanılması gerekecek.

Defne Ela Güneş
Defne Ela Güneş
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