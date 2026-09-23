Türkiye Fransa maçı ne zaman, nerede, hangi statta oynanacak, Türkiye Fransa maçı hangi kanalda yayınlanacak?

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Türkiye Fransa maçı için geri sayım sürerken karşılaşmanın ne zaman ve nerede oynanacağı futbol gündeminin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor. Türkiye Fransa maçının oynanacağı stat, maç saati ve yayıncı kanal bilgileri sporseverler tarafından yakından takip ediliyor.

TÜRKİYE-FRANSA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Türkiye ile Fransa, UEFA Uluslar Ligi kapsamında kritik bir mücadelede karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin yakından takip ettiği Türkiye-Fransa maçının tarihi, başlama saati, oynanacağı stat ve canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Türkiye-Fransa maçı ne zaman, saat kaçta, nerede oynanacak? Türkiye-Fransa maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte karşılaşmaya ilişkin tüm detaylar...

TÜRKİYE-FRANSA MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye-Fransa karşılaşması, 25 Eylül 2026 Cuma günü oynanacak. UEFA Uluslar Ligi kapsamında sahaya çıkacak iki takımın mücadelesi, futbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle takip edilecek. Karşılaşmanın başlama saati ise 21.45 olarak açıklandı.

TÜRKİYE-FRANSA MAÇI SAAT KAÇTA?

Futbolseverlerin merak ettiği Türkiye-Fransa maçının başlama saati belli oldu. Mücadele, 25 Eylül Cuma günü saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşma öncesinde takımların hazırlıkları ve maç kadroları da futbol gündeminin öne çıkan başlıkları arasında yer alacak.

TÜRKİYE-FRANSA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Türkiye ile Fransa arasındaki UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasına Kocaeli Stadyumu ev sahipliği yapacak. Kocaeli'de oynanacak mücadelede Türkiye, kendi sahasında Fransa karşısında sahaya çıkacak. Karşılaşmanın tarihi 25 Eylül 2026, başlama saati ise 21.45 olarak duyuruldu.

TÜRKİYE-FRANSA MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye-Fransa maçı, futbolseverler tarafından canlı olarak takip edilebilecek. Türkiye-Fransa karşılaşması ATV ve CBC Sport ekranlarından canlı yayınlanacak. Maçı televizyon üzerinden izlemek isteyen izleyiciler, kullandıkları platformdaki ilgili kanal üzerinden karşılaşmayı takip edebilecek.

ATV TÜRKİYE-FRANSA MAÇI CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Türkiye-Fransa maçının yayıncı kanallarından biri ATV olacak. ATV; Digiturk, D-Smart, Kablo TV, Tivibu ve Turkcell TV+ gibi farklı platformlardan izlenebiliyor. Kanalın internet üzerinden canlı yayın hizmeti de bulunuyor. Platformlardaki kanal numaralarının değişebilme ihtimaline karşı izleyicilerin yayın öncesinde güncel kanal listesini kontrol etmesi gerekiyor.

TÜRKİYE-FRANSA MAÇI YAYIN KANALI VE SAATİ

Türkiye-Fransa maçıyla ilgili merak edilen yayın bilgileri şöyle:

• Maç: Türkiye - Fransa

• Tarih: 25 Eylül 2026 Cuma

• Saat: 21.45

• Stadyum: Kocaeli Stadyumu

• Yayın kanalları: ATV, CBC Sport

• Organizasyon: UEFA Uluslar Ligi