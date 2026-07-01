Türkiye Fransa maçı ne zaman, nerede, hangi statta oynanacak, Kocaeli'de mi oynanacak (Uluslar Ligi)?

UEFA Uluslar Ligi fikstürünün açıklanmasının ardından "Türkiye Fransa maçı ne zaman, hangi statta oynanacak, Kocaeli'de mi oynanacak?" soruları futbol gündeminde öne çıktı. A Milli Takım'ın güçlü rakibi Fransa'yı hangi şehirde ağırlayacağı merak edilirken, maçın oynanacağı stat ve organizasyona ilişkin son bilgiler futbolseverler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. İşte Türkiye-Fransa Uluslar Ligi maçına dair merak edilen tüm detaylar.

TÜRKİYE-FRANSA MAÇI NE ZAMAN, NEREDE, HANGİ STATTA OYNANACAK?

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'nde Fransa ile oynayacağı karşılaşmanın tarihi ve stadyumu belli oldu. Futbolseverlerin merak ettiği "Türkiye-Fransa maçı ne zaman, nerede, hangi statta oynanacak, Kocaeli'de mi oynanacak?" soruları Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) açıklamasıyla yanıt buldu.

TÜRKİYE-FRANSA MAÇI KOCAELİ'DE OYNANACAK

A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi 2026/27 sezonundaki ilk iç saha maçında Fransa'yı 25 Eylül Cuma günü Kocaeli Stadyumu'nda konuk edecek. Mücadele saat 21.45'te başlayacak.

Ay-yıldızlı ekip, tarihinde ilk kez mücadele edeceği UEFA Uluslar Ligi A Ligi'nde güçlü rakipleri Fransa, İtalya ve Belçika ile karşı karşıya gelecek.

İLK İKİ MAÇ TÜRKİYE'DE

FIFA'nın Uluslararası Maç Takvimi'nde yaptığı düzenleme kapsamında A Milli Takım, 21 Eylül-6 Ekim tarihleri arasındaki milli maç döneminde dört karşılaşmaya çıkacak.

Milliler, ilk maçında Fransa'yı Kocaeli'nde ağırlarken, ikinci karşılaşmasını ise 28 Eylül Pazartesi günü Bursa'daki Atatürk Spor Kompleksi'nde İtalya'ya karşı oynayacak. Her iki mücadele de TSİ 21.45'te başlayacak.

DEPLASMANDA BELÇİKA VE İTALYA İLE KARŞILAŞACAK

İç sahadaki iki karşılaşmanın ardından A Milli Takım, deplasmanda zorlu sınavlara çıkacak.

Ay-yıldızlılar, 2 Ekim Cuma günü Belçika'nın Liege kentindeki Maurice Dufrasne Stadyumu'nda Belçika ile karşılaşacak. Grubun dördüncü maçında ise 5 Ekim Pazartesi günü İtalya'nın Bologna kentindeki Renato Dall'Ara Stadyumu'nda İtalya'ya konuk olacak.

KOCAELİ STADYUMU MİLLİ TAKIMA UĞURLU GELİYOR

Kocaeli Stadyumu, A Milli Takım'ın son dönemde başarılı sonuçlar aldığı statlardan biri olarak öne çıkıyor. Ay-yıldızlı ekip, burada son olarak 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında Gürcistan'ı 4-1 mağlup ederek taraftarına galibiyet sevinci yaşatmıştı.

Öte yandan Bursa'daki Atatürk Spor Kompleksi'nde oynanan son milli maçta Türkiye, Bulgaristan'ı 2-0 yenmeyi başarmıştı.

TÜRKİYE'NİN UEFA ULUSLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ

• 25 Eylül Cuma: Türkiye - Fransa | Kocaeli Stadyumu | 21.45

• 28 Eylül Pazartesi: Türkiye - İtalya | Atatürk Spor Kompleksi (Bursa) | 21.45

• 2 Ekim Cuma: Belçika - Türkiye | Maurice Dufrasne Stadyumu (Liege) | 21.45

• 5 Ekim Pazartesi: İtalya - Türkiye | Renato Dall'Ara Stadyumu (Bologna) | 21.45

A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi A Ligi'ndeki ilk sezonunda güçlü rakiplerine karşı alacağı sonuçlarla hem gruptaki konumunu hem de Avrupa futbolundaki iddiasını ortaya koymayı hedefliyor.