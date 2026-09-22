TÜRKİYE FRANSA MAÇ KADROSU: Türkiye Fransa maçı muhtemel 11'ler belli oldu mu?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

UEFA Uluslar A Ligi'nde yeni dönem Türkiye- Fransa karşılaşmasıyla başlayacak. Vincenzo Montella yönetimindeki A Millî Takım, Kocaeli'de oynanacak mücadelede Fransa karşısına çıkmaya hazırlanırken, futbolseverlerin gündeminde Türkiye Fransa maç kadrosu ve sahaya çıkması beklenen isimler yer alıyor. Peki, Türkiye Fransa maçı muhtemel 11'ler belli oldu mu? Detaylar..

TÜRKİYE'NİN FRANSA MAÇI ADAY KADROSU

Vincenzo Montella'nın belirlediği 29 kişilik aday kadroda farklı mevkilerden futbolcular bulunuyor. Kalede Altay Bayındır, Muhammed Şengezer, Okan Kocuk ve Uğurcan Çakır yer alırken savunma bölgesinde Abdülkerim Bardakcı, Adil Demirbağ, Emirhan Topçu, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Ozan Kabak, Samet Akaydin ve Zeki Çelik bulunuyor.

Orta sahada Bartuğ Elmaz, Demir Ege Tıknaz, İsmail Yüksek, Melih Kabasakal, Orkun Kökçü ve Salih Özcan kadroda yer alıyor. Hücum hattında ise Aral Şimşir, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İlhan Fakılı, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın ve Yunus Akgün bulunuyor.

Adil Demirbağ, Bartuğ Elmaz, Melih Kabasakal ve İlhan Fakılı'nın aday kadroya dahil edilmesi dikkat çeken ayrıntılar arasında yer aldı. A Millî Takım, Fransa karşılaşmasının ardından Uluslar Ligi programında İtalya ve Belçika ile de mücadele edecek.

FRANSA'NIN TÜRKİYE MAÇI ADAY KADROSU

Fransa'nın Türkiye karşılaşması öncesindeki aday kadrosu da teknik direktör Zinedine Zidane tarafından açıklandı. Kadroda Mike Maignan, Guillaume Restes ve Robin Risser kaleciler olarak yer alırken savunmada Andy Diouf, Jérémy Jacquet, Pierre Kalulu, Ibrahima Konaté, Jules Koundé, Maxence Lacroix, Adrien Truffert ve Dayot Upamecano bulunuyor.

Kaleciler: Mike Maignan, Guillaume Restes, Robin Risser

Defans: Andy Diouf, Jérémy Jacquet, Pierre Kalulu, Ibrahima Konaté, Jules Koundé, Maxence Lacroix, Adrien Truffert, Dayot Upamecano

Orta saha: Eduardo Camavinga, Rayan Cherki, Lucas Da Cunha, Manu Koné, Adrien Rabiot, Warren Zaïre-Emery

Forvet: Bradley Barcola, Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Esteban Lepaul, Kylian Mbappé, Michael Olise

Fransa'nın aday kadrosunda Eduardo Camavinga, Rayan Cherki, Manu Koné, Adrien Rabiot ve Warren Zaïre-Emery orta saha seçenekleri arasında bulunuyor. Hücum bölgesinde ise Bradley Barcola, Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Esteban Lepaul, Kylian Mbappé ve Michael Olise yer alıyor.

TÜRKİYE-FRANSA MUHTEMEL 11'LERİ BELLİ OLDU MU?

Türkiye ve Fransa'nın karşılaşmaya başlayacağı resmî ilk 11'ler henüz açıklanmadı. Bu nedenle aday kadroda bulunan futbolcular üzerinden kesin bir ilk 11 listesi vermek mümkün değil.