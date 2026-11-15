Türkiye Fransa CANLI İZLE (ATV MİLLİ MAÇ) Türkiye Fransa maçı hangi kanalda, CANLI nereden izlenir?

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A Milli Futbol Takımı'nın Fransa ile oynayacağı UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasını canlı takip etmek isteyen futbolseverler, maçın yayın bilgilerini araştırıyor. 15 Kasım 2026 Pazar günü saat 22.45'te başlayacak Fransa- Türkiye mücadelesi ATV ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak. Peki, Türkiye-Fransa maçı hangi kanalda, internetten nasıl izlenir? İşte ATV canlı yayın ekranı ve milli maçın yayın detayları…

TÜRKİYE-FRANSA MAÇI HANGİ KANALDA?

A Milli Futbol Takımı'nın Fransa ile oynayacağı UEFA Uluslar Ligi karşılaşması ATV ekranlarından yayınlanacak. Futbolseverler, mücadeleyi herhangi bir ücretli yayın aboneliğine ihtiyaç duymadan ATV üzerinden şifresiz takip edebilecek.

FRANSA-TÜRKİYE MAÇI CANLI NEREDEN İZLENİR?

Fransa-Türkiye maçını internet üzerinden canlı izlemek isteyenler, ATV'nin resmi internet sitesindeki canlı yayın ekranına erişebilir. Bilgisayar, cep telefonu veya tablet üzerinden ATV'nin canlı yayın sayfası açılarak karşılaşma takip edilebilir.

Canlı yayına erişimde sorun yaşanması halinde internet bağlantısının kontrol edilmesi ve sayfanın yeniden yüklenmesi öneriliyor. Yayının görüntü kalitesi, internet bağlantısının hızına ve kullanılan cihazın performansına göre değişebilir.

TÜRKİYE-FRANSA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fransa-Türkiye karşılaşması, 15 Kasım 2026 Pazar günü saat 22.45'te başlayacak. UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki son hafta mücadelesine Fransa'nın Bordeaux kentindeki Matmut Atlantique Stadyumu ev sahipliği yapacak.

Fransa-Türkiye maç bilgileri:

Tarih: 15 Kasım 2026 Pazar

Saat: 22.45

Organizasyon: UEFA Uluslar Ligi

Grup: A Ligi 1. Grup

Stadyum: Matmut Atlantique

Şehir: Bordeaux, Fransa

Yayıncı kanal: ATV

Yayın türü: Canlı ve şifresiz

ATV HD UYDU FREKANS BİLGİLERİ NEDİR?

Türkiye-Fransa maçını televizyonundan izlemek isteyenler, ATV HD kanalına uydu üzerinden de erişebilir. Türksat 4A uydusu üzerinden ATV HD yayınını izlemek için kullanılabilecek frekans bilgileri şöyle:

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 12207 MHz

Polarizasyon: Yatay (H)

Sembol oranı: 27500

FEC: 3/4

Uydu alıcısının manuel kanal arama bölümüne bu bilgiler girilerek ATV HD yayını bulunabilir.

TÜRKİYE-FRANSA MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Evet. Fransa-Türkiye karşılaşması ATV ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak. Futbolseverler maçı televizyonlarından ATV kanalını açarak veya kanalın resmi internet sitesindeki canlı yayın ekranından takip edebilecek.