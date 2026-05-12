Türkiye Eurovision'a neden katılmıyor, Türkiye Eurovision'a en son ne zaman katıldı? Türkiye Eurovision'da yok mu, neden yok?

Avrupa’nın en büyük müzik organizasyonlarından biri olan Eurovision’da Türkiye’nin uzun süredir yer almaması dikkat çekiyor. Bu nedenle “Türkiye Eurovision’a neden katılmıyor?” sorusu yeniden tartışma konusu oldu. TRT’nin aldığı kararlar ve yarışmaya katılım süreciyle ilgili detaylar, Eurovision takipçileri tarafından yakından inceleniyor.

TÜRKİYE EUROVISION’A EN SON NE ZAMAN KATILDI?

Türkiye, Eurovision Şarkı Yarışması’na son olarak 2012 yılında katıldı. O yıl Türkiye’yi Can Bonomo “Love Me Back” adlı şarkısıyla temsil etti. Yarışmanın ardından alınan kararla Türkiye, Eurovision sahnesine bir daha dönmedi. Böylece 2013 yılından itibaren Türkiye, Eurovision Şarkı Yarışması’na katılımına ara vermiş oldu. Türkiye, yarışma tarihinde toplam 34 kez sahne alarak önemli bir geçmişe sahip bulunuyor.

TÜRKİYE EUROVISION ŞARKI YARIŞMASINA NEDEN KATILMIYOR?

Türkiye’nin Eurovision’dan çekilme kararında en önemli etkenlerden biri, oylama sistemine yönelik eleştiriler oldu. Özellikle bazı ülkelerin siyasi ilişkileri ve komşuluk bağlarını ön plana çıkararak şarkılardan ziyade ülkelere göre oy verdiği yönündeki değerlendirmeler, bu kararda etkili oldu. Bu gerekçelerle Türkiye, yarışmanın adil bir rekabet ortamı sunmadığı düşüncesiyle Eurovision Şarkı Yarışması’ndan çekilme kararı aldı ve uzun süredir organizasyonda yer almıyor.