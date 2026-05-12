Türkiye Eurovision'a neden katılmıyor, Türkiye Eurovision'a en son ne zaman katıldı? Türkiye Eurovision'da yok mu, neden yok?

Eurovision Şarkı Yarışması her yıl milyonlarca izleyici tarafından takip edilirken Türkiye’nin yarışmaya katılmaması yeniden gündeme geldi. Özellikle “Türkiye Eurovision’a neden katılmıyor?” sorusu sosyal medyada ve arama motorlarında sıkça araştırılıyor. Türkiye’nin yarışmadan çekilme süreci ve geri dönüş ihtimali müzikseverler tarafından merak ediliyor.

Avrupa’nın en büyük müzik organizasyonlarından biri olan Eurovision’da Türkiye’nin uzun süredir yer almaması dikkat çekiyor. Bu nedenle “Türkiye Eurovision’a neden katılmıyor?” sorusu yeniden tartışma konusu oldu. TRT’nin aldığı kararlar ve yarışmaya katılım süreciyle ilgili detaylar, Eurovision takipçileri tarafından yakından inceleniyor.

TÜRKİYE EUROVISION’A EN SON NE ZAMAN KATILDI?

Türkiye, Eurovision Şarkı Yarışması’na son olarak 2012 yılında katıldı. O yıl Türkiye’yi Can Bonomo “Love Me Back” adlı şarkısıyla temsil etti. Yarışmanın ardından alınan kararla Türkiye, Eurovision sahnesine bir daha dönmedi. Böylece 2013 yılından itibaren Türkiye, Eurovision Şarkı Yarışması’na katılımına ara vermiş oldu. Türkiye, yarışma tarihinde toplam 34 kez sahne alarak önemli bir geçmişe sahip bulunuyor.

TÜRKİYE EUROVISION ŞARKI YARIŞMASINA NEDEN KATILMIYOR?

Türkiye’nin Eurovision’dan çekilme kararında en önemli etkenlerden biri, oylama sistemine yönelik eleştiriler oldu. Özellikle bazı ülkelerin siyasi ilişkileri ve komşuluk bağlarını ön plana çıkararak şarkılardan ziyade ülkelere göre oy verdiği yönündeki değerlendirmeler, bu kararda etkili oldu. Bu gerekçelerle Türkiye, yarışmanın adil bir rekabet ortamı sunmadığı düşüncesiyle Eurovision Şarkı Yarışması’ndan çekilme kararı aldı ve uzun süredir organizasyonda yer almıyor.

Osman DEMİR
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMehmet Hazbin Şentürk:

Yahu bu oylama sistemi çok haksız, Avrupa ülkeleri birbiriyle oylaşıyor, Türkiye'ye kimse oy vermez ?? Bakın Yunanistan, Bulgaristan, Kıbrıs nasıl oy verir birine! Avrupa'da böyle şeyler olunca demokratik deriz, bizde olunca yok böyle haksız falan derler ?? İşte bunu yapmazsa geri kalmaya devam ederiz ama neyse

Haber YorumlarıCemile Çiğdem Ünal:

Doğru karar vermiş TRT, hayvan gösterileri yapılıyor orada zaten şarkı değil ????

Haber YorumlarıFatih Aksöz:

Artık bu konudan bıktık ya, ne olmuş katılmayalım ???>? Atatürk zamanında bunlarla uğraşmaz, kendi müziğimizi yapardık ??

