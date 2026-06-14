Türkiye elendi mi? Türkiye 2026 Dünya Kupası'ndan elendi mi?

2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımı'nın Avustralya karşısında aldığı mağlubiyet, futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Turnuvaya puansız başlangıç yapan ay-yıldızlı ekibin geleceği hakkında birçok soru gündeme gelirken, özellikle “ Türkiye elendi mi?” ve “ Dünya Kupası'nda Türkiye'nin şansı bitti mi?” soruları futbolseverlerin en çok araştırdığı konular arasında yer aldı.

2026 DÜNYA KUPASI'NDA TÜRKİYE ELENDİ Mİ?

2026 Dünya Kupası D Grubu'ndaki ilk sınavında Avustralya'ya mağlup olan Türkiye için turnuvanın sona erdiğine yönelik değerlendirmeler yapılırken, mevcut puan tablosu ve grup süreci dikkate alındığında böyle bir durum söz konusu değil.

Dünya Kupası grup aşamalarında takımlar birden fazla karşılaşmaya çıkıyor ve ilk maç sonuçları tek başına eleme anlamı taşımıyor. Türkiye de D Grubu'nda oynayacağı ABD ve Paraguay maçlarıyla puan toplama şansını sürdürüyor.

İlk hafta sonunda puansız durumda bulunan ay-yıldızlı ekip, kalan mücadelelerden elde edeceği sonuçlarla sıralamada yükselme fırsatına sahip. Futbol otoriteleri, grup aşamasının henüz başlangıç seviyesinde olduğunu ve matematiksel olarak Türkiye'nin üst tura çıkma ihtimalinin devam ettiğini vurguluyor.

Özellikle kalan iki maçtan alınacak olumlu sonuçlar, gruptaki dengeleri değiştirebilir. Bu nedenle 2026 Dünya Kupası'nda Türkiye'nin elendiği yönündeki değerlendirmeler mevcut tablo açısından doğru değil. Milli takımın kaderi, oynanacak ABD ve Paraguay karşılaşmalarının ardından netlik kazanacak.

GRUPTA KALAN MAÇLAR BELİRLEYİCİ OLACAK

Türkiye açısından turnuvadaki en kritik süreç, D Grubu'nda oynanacak sonraki iki mücadele olacak. İlk maçın ardından oluşan puan kaybının telafi edilmesi için ABD ve Paraguay karşısında alınacak sonuçlar büyük önem taşıyor.

Futbol çevrelerinde yapılan değerlendirmelerde, Türkiye'nin kalan maçlardan elde edeceği minimum dört puanın gruptan çıkma ihtimalini önemli ölçüde artırabileceği ifade ediliyor. Ancak grup sıralamasının kesinleşmesi için tüm karşılaşmaların tamamlanması gerekiyor.

Bu nedenle ilk maçta alınan mağlubiyet moral açısından olumsuz bir tablo oluştursa da üst tur umutlarının tamamen sona erdiğini söylemek mümkün değil.

TÜRKİYE AVUSTRALYA MAÇI NE OLDU, KAÇ KAÇ BİTTİ?

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nun ilk hafta karşılaşmasında Türkiye ile Avustralya karşı karşıya geldi. Büyük bir ilgiyle takip edilen mücadelede gülen taraf Avustralya oldu.

Karşılaşma sonunda Avustralya, Türkiye'yi 2-0 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı. A Milli Futbol Takımı ise ilk maçını puansız tamamladı.