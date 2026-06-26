2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşaması, D Grubu'nda oynanan üçüncü hafta karşılaşmalarıyla tamamlandı. A Milli Futbol Takımı, son maçında ABD'yi 3-2 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle veda etti. Ancak ilk iki karşılaşmada alınan mağlubiyetler nedeniyle Türkiye, grup aşamasını 3 puanla son sırada tamamladı ve son 32 turuna yükselme şansını değerlendiremedi. Peki, Türkiye Dünya Kupası'ndan elendi mi, kaç puan aldı? 2026 Dünya Kupası D grubu puan durumu...

TÜRKİYE DÜNYA KUPASI'NDAN ELENDİ Mİ?

Evet. A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası'na grup aşamasında veda etti.

Milliler, turnuvadaki ilk karşılaşmada Avustralya'ya 2-0 mağlup oldu. İkinci hafta mücadelesinde ise Paraguay karşısında sahadan 1-0'lık yenilgiyle ayrıldı. Bu sonuçların ardından Türkiye, son hafta karşılaşması öncesinde matematiksel olarak son 32 turuna yükselme ihtimalini kaybetti.

Her ne kadar grup etabının son maçında ABD karşısında etkili bir performans ortaya koyarak sahadan 3-2 galip ayrılsa da bu galibiyet, puan tablosundaki sıralamayı değiştirmeye yetmedi. İlk iki haftada yaşanan puan kayıpları nedeniyle Türkiye, D Grubu'nu son sırada tamamladı.

Böylece ay-yıldızlı ekip, 2026 FIFA Dünya Kupası serüvenini grup aşamasında noktaladı. Son hafta elde edilen galibiyet ise turnuvaya moral veren bir kapanış olarak kayıtlara geçti.

TÜRKİYE DÜNYA KUPASI'NDAN KAÇ PUAN ALDI?

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nu toplam 3 puan ile tamamladı.

Grup aşamasındaki ilk iki maçta puan alamayan Türkiye, son hafta ABD karşısında aldığı 3-2'lik galibiyet sayesinde turnuvadaki ilk ve tek galibiyetini elde etti. Böylece milliler, organizasyondan 3 puanla ayrıldı.

Ancak grup aşamasında alınan iki mağlubiyet, Türkiye'nin üst tura yükselmesi için gerekli puan seviyesine ulaşmasını engelledi. Son maçta gelen galibiyet puan hanesine katkı sağlasa da sıralamayı değiştiremedi ve Türkiye grubu son basamakta tamamladı.

2026 DÜNYA KUPASI D GRUBU PUAN DURUMU

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda üçüncü hafta maçlarının tamamlanmasının ardından oluşan puan durumu şu şekilde kesinleşti:

D Grubu puan tablosu

1. ABD – 6 puan (+4 averaj)

2. Avustralya – 4 puan (0 averaj)

3. Paraguay – 4 puan (-2 averaj)

4. Türkiye – 3 puan (-2 averaj)

Grup lideri ABD, 6 puanla doğrudan son 32 turuna yükseldi. Avustralya ise Paraguay ile aynı puana sahip olmasına rağmen averaj üstünlüğü sayesinde ikinci sırayı alarak üst tura çıkmayı başardı.

Paraguay, grubu üçüncü sırada tamamladı ve en iyi üçüncüler sıralamasındaki diğer grupların sonuçlarını beklemeye başladı. Türkiye ise son haftada kazandığı karşılaşmaya rağmen toplam 3 puanla D Grubu'nu son sırada bitirerek 2026 FIFA Dünya Kupası'na grup aşamasında veda etti.