Futbol gündeminin en çok konuşulan konularından biri olan “ Türkiye Dünya Kupası’ndan elendi mi?” sorusu, taraftarlar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Türkiye millî futbol takımı’nın turnuvadaki durumu, aldığı sonuçlar ve olası kaderi futbol kamuoyunun yakın takibinde. İşte Dünya Kupası sürecine dair merak edilen tüm detaylar…

TÜRKİYE 2026 DÜNYA KUPASI’NDAN ELENDİ Mİ?

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında Türkiye millî futbol takımı, San Francisco Bay Area’da Paraguay ile karşı karşıya geldi. Mücadelede erken gelen golle sahadan 1-0 mağlup ayrılan A Milliler, gruptaki ikinci maçından da puan çıkaramayarak turnuva yolunda büyük bir darbe aldı. “Türkiye Dünya Kupası’ndan elendi mi?” sorusu ise maçın ardından en çok araştırılan başlık oldu.

MAÇIN TEK GOLÜ ERKEN GELDİ

Karşılaşmanın henüz 2. dakikasında Galarza’nın attığı gol Paraguay’ı öne geçirdi. Maça hızlı başlayan Güney Amerika ekibi, erken bulduğu golle üstünlüğü ele geçirirken, Türkiye kalan dakikalarda oyunu dengelemeye çalıştı. Ancak A Milliler, rakip savunmayı aşmakta zorlandı ve ilk yarı 1-0 Paraguay üstünlüğüyle sona erdi.

TÜRKİYE İKİNCİ MAÇINI DA KAYBETTİ

Turnuvadaki ilk maçında ABD’ye 4-1 mağlup olan Türkiye, Paraguay karşısında da sahadan yenik ayrılarak grupta ağır bir başlangıç yaptı. Bu sonuçla birlikte A Milliler, oynadığı iki maçtan da puansız ayrıldı ve gruptan çıkma şansını zora soktu.

PARAGUAY AVANTAJ ELDE ETTİ

Paraguay, Türkiye karşısında aldığı galibiyetle puanını 3’e yükseltti ve grupta ikincilik için önemli bir avantaj elde etti. Avustralya ile birlikte üst tur mücadelesi veren Paraguay, kalan maçlar öncesinde kritik bir konuma geldi.

TÜRKİYE DÜNYA KUPASI MACERASI SONA MI ERDİ?

Alınan üst üste mağlubiyetler sonrası Türkiye millî futbol takımı için Dünya Kupası macerasının sona erdiği yönünde yorumlar yapılırken, resmi tablo ve matematiksel ihtimaller taraftarlar tarafından yakından takip ediliyor. Gruptaki diğer maçların sonuçları Türkiye’nin kaderini belirleyecek.