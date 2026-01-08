TÜRKİYE DOĞURGANLIK ORANI (YILLARA VE İLLERE GÖRE): Türkiye'de doğum oranı yüzde kaç?

Türkiye'de doğurganlık oranı, son yıllarda ciddi bir düşüş trendi gösteriyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın açıklamalarına göre Türkiye'de doğurganlık hızı kritik eşik olan 2,1'in altına indi. Peki, Türkiye'de doğum oranı yüzde kaç? Türkiye'nin yıllara göre doğurganlık oranı verileri haberimizde.

TÜRKİYE'DE DOĞUM ORANI YÜZDE KAÇ?

2024 itibarıyla Türkiye'de doğum oranları, ciddi bir düşüş gösterdi. Bakan Göktaş, Türkiye'de hanelerin yüzde 57'sinde çocuk bulunmadığını belirterek, toplumsal yapının sessiz bir dönüşümden geçtiğini vurguladı. Kadınlarda ilk anne olma yaşı da 2001 yılında 25,8 iken, 2024'te 29,3'e yükselmiş durumda.

Bu demografik değişim, Türkiye'nin geleceğini doğrudan etkileyen bir sorun olarak öne çıkıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada, mevcut durumu "bir felaket" olarak nitelendirerek, Türkiye'nin doğurganlık oranlarındaki düşüşün acil bir mesele olduğunu ifade etti.

TÜRKİYE DOĞURGANLIK ORANI (YILLARA GÖRE)

Mevcut eğilimlerin sürmesi durumunda, Türkiye nüfusunun 2100 yılında 25 ila 54 milyon arasında bir aralığa gerileyebileceği öngörülüyor. Bu senaryolar, Türkiye'de doğurganlık hızının sadece demografik değil, aynı zamanda "milli güvenlik ve beka meselesi" olarak ele alınmasının nedenini de ortaya koyuyor.

NÜFUS DÜŞÜŞÜNE "BEKA" VURGUSU

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, nüfus düşüşünü değerlendirirken "Güçlü aile olmadan güçlü toplum, güçlü toplum olmadan güçlü devlet olmaz" ifadesine yer verdi. Bakan, Türkiye'de doğurganlık hızının kritik eşiğin altına inmesinin ekonomik, sosyal ve güvenlik alanlarında ciddi sonuçlar doğuracağını vurguladı.

AİLEYE YATIRIM, GELECEĞE YATIRIM

Bakan Göktaş, tüm politikaların merkezine aileyi yerleştirdiklerini ve aile destekleri kapsamında yeni mekanizmalar geliştirdiklerini açıkladı. Bu bağlamda 81 ilde yayılan "Aile ve Gençlik Fonu" sayesinde 68 bin 763 çift faydalanırken, fon kapsamında 8 milyar 466 milyon lira ödeme gerçekleştirildi. Bu fondan yararlanan 4 bin 715 gencin 4 bin 765 çocuğu dünyaya geldi.

Türkiye'de hanelerin yüzde 57'sinde çocuk bulunmuyor. Bakan Göktaş, bu durumun toplumsal yapımızdaki sessiz dönüşümü gösterdiğini söyledi. Kadınlarda ilk anne olma yaşının artması ve hanelerde çocuk sayısının azalması, toplumun geleceğini doğrudan etkileyen bir trend olarak öne çıkıyor.

DOĞUM YARDIMLARINDA YENİ DÖNEM

Bakan Göktaş, doğum desteklerinde reform yapıldığını belirtti. Buna göre:

İlk çocuk için tek seferlik destek: 5.000 TL

İkinci çocuk için aylık ödeme: 1.500 TL

Üçüncü ve sonraki çocuklar için aylık ödeme: 5.000 TL

Bu ödemeler, çocuk 5 yaşına gelene kadar annelerin hesaplarına düzenli olarak yatırılıyor. 721 bin çocuk için toplam 8,7 milyar liralık ödeme gerçekleştirildi.

2026-2035 AİLE VE NÜFUS ON YILI

Bakan Göktaş, 2026-2035 dönemini "Aile ve Nüfus On Yılı" olarak ilan ettiklerini ve bu kapsamda yapılacak çalışmaların bir genelge ile yapısal çerçeveye oturtulacağını belirtti. Projenin önümüzdeki ay Cumhurbaşkanı'nın katılımıyla tanıtılması planlanıyor.

YAŞLILARA YÜZDE 30 ÜCRETSİZ BAKIM

Bakanlık, yaşlıların evlerinde ve aileleriyle onurlu bir şekilde yaşamalarını öncelik olarak görüyor. Bakan Göktaş'ın paylaştığı verilere göre:

Bakanlığa bağlı huzurevlerinde 14.885 yaşlıya hizmet veriliyor

Özel huzurevlerinde 13.740 yaşlıya hizmet sunuluyor

Yaşlıların yüzde 30'una ücretsiz bakım sağlanıyor

2025'te 517 bin yaşlı ve yakınına evde bakım desteği kapsamında aylık 11.702 TL ödeme yapılacak