Türkiye'de kadın erkek nüfusu ne kadar? Türkiye nüfusunda kadın mı çok erkek mi? TÜİK açıkladı!

Türkiye'de kadın erkek nüfusu ne kadar? Türkiye nüfusunda kadın mı çok erkek mi? TÜİK açıkladı!
Güncelleme:
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye'nin kadın ve erkek nüfusunu açıkladı. TÜİK'in son açıklamalarına göre, Türkiye nüfusunun cinsiyet dağılımı belirlendi. Peki, Türkiye'nin nüfusu kaç? Türkiye'de kadın erkek nüfusu ne kadar? Türkiye nüfusunda kadın mı çok erkek mi? TÜİK'in güncek nüfus raporu haberimizde!

Türkiye'nin nüfusu güncel verilerle yeniden şekillendi. TÜİK verilerine göre, ülke nüfusu 85 milyon 980 bin 654 kişiye ulaştı. Peki, Türkiye'de kadın erkek nüfusu ne kadar? Türkiye nüfusunda kadın mı çok erkek mi? TÜİK açıkladı! Detaylar...

TÜRKİYE'NİN NÜFUSU KAÇ?

Türkiye'nin nüfusu, 1 Ekim 2025 itibarıyla 85 milyon 980 bin 654 kişi olarak açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yayımladığı üçer aylık dönemlik nüfus istatistiklerine göre, ülke nüfusu yılın ilk dokuz ayında 315 bin 710 kişi artarken, sadece 1 Temmuz-1 Ekim döneminde 155 bin 800 kişilik bir artış kaydedildi.

TÜRKİYE'DE KADIN ERKEK NÜFUSU NE KADAR?

TÜİK verilerine göre, Türkiye nüfusunun cinsiyet dağılımı oldukça dengeli. Erkek nüfusun oranı yüzde 50,02 ile 43 milyon 3 bin 770 kişiyi oluştururken, kadın nüfusun oranı yüzde 49,98 olarak kaydedildi ve toplamda 42 milyon 976 bin 884 kişi olarak belirlendi.

Bu rakamlar, Türkiye'de erkeklerin kadınlara oranla çok az bir üstünlüğe sahip olduğunu gösteriyor. Uzmanlar, cinsiyet dağılımının nüfus politikaları, sağlık hizmetleri ve sosyal planlamalar açısından önemli olduğunu vurguluyor.

Türkiye'de kadın erkek nüfusu ne kadar? Türkiye nüfusunda kadın mı çok erkek mi? TÜİK açıkladı!

TÜRKİYE NÜFUSUNDA KADIN MI ÇOK ERKEK Mİ?

Türkiye'de nüfus açısından erkekler, kadınlara hafif bir üstünlük sağlıyor. 2025 verilerine göre, erkek nüfusun toplam nüfus içindeki payı yüzde 50,02 ile kadın nüfusun yüzde 49,98'ini geçiyor. Bu fark, yaklaşık 27 bin kişi ile sınırlı, yani Türkiye'de cinsiyet dengesi büyük ölçüde korunmuş durumda.

TÜRKİYE'NİN YÜZDE KAÇI KADIN?

Türkiye nüfusunun yüzde 49,98'i kadınlardan oluşuyor. Yaklaşık 43 milyon olan erkek nüfusun ardından, kadın nüfusunun sayısı 42 milyon 976 bin 884 kişi olarak kaydedildi. Bu oran, Türkiye'de kadınların nüfus içindeki payının hemen hemen eşit olduğunu ortaya koyuyor.

