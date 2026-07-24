Türkiye Çin hangi kanalda, Filenin Sultanları Türkiye Çin kadın voleybol milli maçı ne zaman, saat kaçta nereden CANLI izlenir??

Filenin Sultanları, Çin karşısında önemli bir sınava çıkmaya hazırlanırken, "Türkiye Çin kadın voleybol maçı hangi kanalda?", "Maç ne zaman, saat kaçta başlayacak?" soruları da en çok araştırılan konular arasında bulunuyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın mücadele edeceği karşılaşmanın yayın bilgileri, maç tarihi ve başlama saati voleybol tutkunları tarafından yakından takip ediliyor.

TÜRKİYE ÇİN MAÇI HANGİ KANALDA? FİLENİN SULTANLARI TÜRKİYE-ÇİN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Voleybol Kadınlar Milletler Ligi yarı finalinde güçlü rakibi Çin ile karşı karşıya geliyor. Filenin Sultanları'nın final bileti için mücadele edeceği kritik karşılaşma öncesinde voleybolseverler, "Türkiye Çin maçı hangi kanalda?", "Ne zaman oynanacak?", "Saat kaçta başlayacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte Türkiye-Çin yarı final mücadelesine ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar...

Türkiye ile Çin arasında oynanacak Voleybol Kadınlar Milletler Ligi yarı final karşılaşması, S Sport, S Sport Plus ve TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Mücadeleyi televizyon ve dijital platformlar üzerinden takip etmek isteyen voleybolseverler, yayıncı kuruluşlar aracılığıyla karşılaşmayı canlı izleyebilecek.

S SPORT CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Karşılaşmayı yayınlayacak kanallardan biri olan S Sport, Tivibu 73 ve Turkcell TV+ 77 numaralı kanallar üzerinden izlenebiliyor. Kanal ayrıca Türksat uydusu ve internet platformu üzerinden şifreli yayın yapıyor.

S SPORT PLUS YAYIN BİLGİLERİ

Türkiye-Çin mücadelesi dijital yayın platformu S Sport Plus üzerinden de canlı olarak ekranlara gelecek. Platform, internet üzerinden şifreli yayın hizmeti sunuyor.

TRT 1 CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Filenin Sultanları'nın yarı final mücadelesi TRT 1 ekranlarından da canlı yayınlanacak. TRT 1; Digiturk 23, D-Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20 ve Vodafone TV 21 numaralı kanalların yanı sıra Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebiliyor.

TÜRKİYE ÇİN MAÇI NE ZAMAN?

Voleybol Kadınlar Milletler Ligi yarı finalinde oynanacak Türkiye-Çin karşılaşması, 25 Temmuz 2026 Cumartesi günü voleybolseverlerle buluşacak.

TÜRKİYE ÇİN MAÇI SAAT KAÇTA?

Filenin Sultanları ile Çin arasındaki kritik yarı final mücadelesi, 14.30'da başlayacak. Kazanan takım adını finale yazdıracak.

TÜRKİYE ÇİN MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Türkiye ile Çin arasındaki Voleybol Kadınlar Milletler Ligi yarı final karşılaşması, Çin'in Macau (Macao) kentindeki East Asian Games Dome salonunda oynanacak.

FİLENİN SULTANLARI FİNAL İÇİN SAHAYA ÇIKIYOR

Son yıllarda dünya voleybolunun en başarılı ekiplerinden biri haline gelen Filenin Sultanları, Çin karşısında kazanarak Milletler Ligi'nde finale yükselmeyi hedefliyor. Büyük heyecana sahne olması beklenen mücadelede milliler, güçlü rakibini mağlup ederek şampiyonluk yolunda önemli bir adım atmak istiyor. Voleybolseverler ise kritik karşılaşmayı hem tribünlerden hem de canlı yayın ekranlarından yakından takip edecek.