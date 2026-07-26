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Türkiye Brezilya voleybol maçı kim kazandı? Türkiye Brezilya voleybol maçı kaç kaç bitti?

Türkiye Brezilya voleybol maçı kim kazandı? Türkiye Brezilya voleybol maçı kaç kaç bitti?
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi finalinde Brezilya ile şampiyonluk için karşı karşıya geldi. TSİ 14.30'da başlayan dev finalde büyük heyecan yaşanırken, mücadelenin ilk bölümlerinde üstünlük sık sık el değiştirdi. Peki, Türkiye Brezilya voleybol maçı kim kazandı? Türkiye Brezilya voleybol maçı kaç kaç bitti? Detaylar haberimizde.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi finalinde Brezilya ile şampiyonluk mücadelesine çıktı. Türkiye saati (TSİ) ile 14.30'da başlayan dev final, voleybolseverlerin büyük ilgisini gördü. Kupayı müzesine götürmeyi hedefleyen Filenin Sultanları, güçlü rakibi Brezilya karşısında zorlu bir sınav verirken, karşılaşmanın ilk bölümlerinde üstünlük sık sık el değiştirdi. Peki, Türkiye Brezilya voleybol maçı kim kazandı? Türkiye Brezilya voleybol maçı kaç kaç bitti? Detaylar...

TÜRKİYE BREZİLYA VOLEYBOL MAÇI KİM KAZANDI?

FIVB Milletler Ligi finalinde A Milli Kadın Voleybol Takımı ile Brezilya arasında oynanan mücadele henüz devam ediyor.

TÜRKİYE BREZİLYA VOLEYBOL MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

BREZİLYA - TÜRKİYE 25-23 (İLK YARI SONUCU)

İkinci yarı oynanıyor.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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