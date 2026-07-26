A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi finalinde Brezilya ile şampiyonluk mücadelesine çıktı. Türkiye saati (TSİ) ile 14.30'da başlayan dev final, voleybolseverlerin büyük ilgisini gördü. Kupayı müzesine götürmeyi hedefleyen Filenin Sultanları, güçlü rakibi Brezilya karşısında zorlu bir sınav verirken, karşılaşmanın ilk bölümlerinde üstünlük sık sık el değiştirdi. Peki, Türkiye Brezilya voleybol maçı kim kazandı? Türkiye Brezilya voleybol maçı kaç kaç bitti? Detaylar...

TÜRKİYE BREZİLYA VOLEYBOL MAÇI KİM KAZANDI?

FIVB Milletler Ligi finalinde A Milli Kadın Voleybol Takımı ile Brezilya arasında oynanan mücadele henüz devam ediyor.

TÜRKİYE BREZİLYA VOLEYBOL MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

BREZİLYA - TÜRKİYE 25-23 (İLK YARI SONUCU)

İkinci yarı oynanıyor.