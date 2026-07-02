Türkiye Bosna Hersek basket maçı ne maçı, resmi maç mı, hazırlık maçı mı, grup maçı mı, eleme maçı mı?

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Bosna Hersek ile karşı karşıya geleceği mücadele öncesinde "Türkiye-Bosna Hersek maçı resmi maç mı?", "Hazırlık maçı mı?", "Grup maçı mı?" ve "Eleme maçı mı?" soruları arama motorlarında yoğun şekilde araştırılıyor. İşte Türkiye ile Bosna Hersek arasında oynanacak karşılaşmanın statüsü ve organizasyona ilişkin merak edilen ayrıntılar.

TÜRKİYE-BOSNA HERSEK MAÇI BUGÜN! MİLLİLER LİDERLİK İÇİN SAHADA

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında kritik bir mücadeleye çıkıyor. C Grubu'ndaki beşinci maçında Bosna Hersek'e konuk olacak ay-yıldızlı ekip, gruptaki namağlup serisini sürdürerek ikinci tur öncesinde liderliğini pekiştirmeyi hedefliyor. Basketbolseverler ise maçın saati, yayın kanalı ve milli takım kadrosunu araştırıyor.

TÜRKİYE-BOSNA HERSEK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu karşılaşması bugün Bosna Hersek'in Zenica kentindeki Husejin Smajlovic Arena'da oynanacak. Mücadele, Türkiye saati ile 21.00'de başlayacak.

TÜRKİYE-BOSNA HERSEK MAÇI HANGİ KANALDA?

Basketbolseverlerin büyük ilgi gösterdiği Bosna Hersek-Türkiye karşılaşması TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

MİLLİ TAKIM GRUPTA NAMAĞLUP İLERLİYOR

Başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki A Milli Erkek Basketbol Takımı, C Grubu'nda oynadığı dört karşılaşmayı da kazanarak ikinci tura yükselmeyi garantiledi. Ay-yıldızlı ekip, grupta Bosna Hersek'i 93-71, İsviçre'yi 85-60, Sırbistan'ı ise iki maçta 82-78 ve 94-86'lık skorlarla mağlup ederek 8 puanla liderlik koltuğuna oturdu.

Türkiye, Bosna Hersek karşısında da galip gelerek son grup maçına avantajlı çıkmayı amaçlıyor.

BOSNA HERSEK'E KARŞI ÜSTÜNLÜK TÜRKİYE'DE

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Bosna Hersek ile oynadığı son altı resmi karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı. İki takım arasında grubun ilk maçında İstanbul'da oynanan mücadeleyi Türkiye 93-71 kazanmıştı.

Ay-yıldızlılar, deplasmanda da kazanarak hem galibiyet serisini sürdürmek hem de ikinci tur öncesi moral depolamak istiyor.

TÜRKİYE'NİN HEDEFİ İKİNCİ TURA NAMAĞLUP YÜKSELMEK

Milliler, Bosna Hersek maçının ardından grup etabındaki son karşılaşmasını 6 Temmuz'da İstanbul'da İsviçre ile oynayacak. Ergin Ataman'ın öğrencileri, iki mücadeleyi de kazanarak FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri ikinci turuna namağlup yükselmeyi hedefliyor.

A MİLLİ ERKEK BASKETBOL TAKIMI KADROSU

Onuralp Bitim'in sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılmasının ardından Bosna Hersek ve İsviçre maçları için belirlenen aday kadroda şu isimler bulunuyor:

• Adem Bona

• Alperen Şengün

• Ercan Osmani

• Erkan Yılmaz

• Şehmus Hazer

• Kenan Sipahi

• Malachi Flynn

• Berk İbrahim Uğurlu

• Sertaç Şanlı

• Yiğit Arslan

• Tarık Biberoviç

• Yiğit Onan

• Furkan Korkmaz

• Yiğitcan Saybir

• Cedi Osman

• Ömer Faruk Yurtseven

• Emre Melih Tunca