Türkiye Belçika maçı ne zaman, saat kaçta, Türkiye Belçika maçı bugün mü?

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Türkiye Belçika maçı bugün, 12 Kasım Perşembe günü saat 20.00'de İzmir'deki Gürsel Aksel Stadyumu'nda başlayacak. Karşılaşma ATV ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak. İşte Türkiye Belçika maçına ilişkin merak edilen tüm detaylar.

TÜRKİYE BELÇİKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye Belçika maçı bugün, 12 Kasım 2026 Perşembe günü oynanacak. UEFA Uluslar Ligi kapsamındaki karşılaşma Türkiye saatiyle 20.00'de başlayacak.

TÜRKİYE BELÇİKA MAÇI BUGÜN MÜ?

Evet, Türkiye Belçika maçı bugün oynanacak. A Milli Takım, 12 Kasım Perşembe akşamı saat 20.00'de Belçika'nın karşısına çıkacak.

TÜRKİYE BELÇİKA MAÇI NEREDE, HANGİ STATTA OYNANACAK?

Türkiye Belçika maçı, İzmir'deki Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak. A Milli Takım, bu kritik mücadelede İzmirli futbolseverlerin desteğini arkasına alacak.

TÜRKİYE BELÇİKA MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye Belçika maçı, ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. ATV'nin platformlardaki kanal numaraları şöyle:

Digiturk: 25

D Smart: 25

Tivibu: 24

Turkcell TV+: 24

Kablo TV: 24

Platform kanal numaraları zaman içinde değişebildiği için maç öncesinde güncel kanal listesinin kontrol edilmesi öneriliyor.

TÜRKİYE BELÇİKA MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Evet, Türkiye Belçika maçı şifresiz yayınlanacak. ATV uydu üzerinden şifresiz yayın yaptığı için karşılaşma herhangi bir abonelik gerektirmeden izlenebilecek. Maç, 4A uydu yayınından da takip edilebilecek.

TÜRKİYE BELÇİKA İLK 11'LER AÇIKLANDI MI?

Türkiye Belçika maçının resmi ilk 11'leri: