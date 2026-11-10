Türkiye Belçika maçı muhtemel 11'ler: Türkiye Belçika maçında kimler eksik, sakat, cezalı, kadro dışı?

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A Milli Futbol Takımı'nın Belçika ile oynayacağı UEFA Uluslar Ligi karşılaşması öncesinde gözler maç kadrosuna çevrildi. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın sahaya hangi isimlerle çıkacağı merak edilirken, iki takımda forma giyemeyecek oyuncular ve muhtemel ilk 11'ler de araştırılmaya başladı. Peki, Türkiye Belçika maçında kimler eksik, sakat veya cezalı? İşte karşılaşma öncesinde kadro durumu ve beklenen 11'ler...

TÜRKİYE BELÇİKA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın Belçika karşısında tercih etmesi beklenen ilk 11'in şu şekilde olması öngörülüyor:

Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Emirhan Topçu, Ferdi Kadıoğlu, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Enes Ünal.

Belçika: Senne Lammens, Timothy Castagne, Brandon Mechele, Arthur Theate, Maxim De Cuyper, Kevin De Bruyne, Youri Tielemans, Hans Vanaken, Jérémy Doku, Romelu Lukaku, Leandro Trossard.

Her iki takımın da resmi ilk 11'i maç öncesinde açıklanacak. Belçika için verilen liste tahmini kadrodur.

TÜRKİYE BELÇİKA MAÇINDA KİMLER EKSİK, SAKAT, CEZALI?

Türkiye-Belçika karşılaşması öncesinde iki takımın oyuncu durumları yakından takip ediliyor. Aday kadroda yer almayan ve sakatlık veya ceza nedeniyle forma giyemeyecek isimler arasında şu futbolcular bulunuyor:

Abdülkerim Bardakcı: Cezası nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek.

Aral Şimşir: Kas sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yer alamayabilir.

Adil Demirbağ: Çapraz bağ sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak.

Roméo Lavia: Cezası nedeniyle Belçika karşısında oynayamayacak.

Zeno Debast: Sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.

Loïs Openda: Bacak sakatlığı nedeniyle maçta görev alamayabilir.

Sakatlık ve ceza durumlarına ilişkin son kontrollerin ardından maç kadrosunun kesinleşmesi bekleniyor.

TÜRKİYE'NİN BELÇİKA MAÇI ADAY KADROSU

Sergen Yalçın tarafından açıklanan 26 kişilik A Milli Takım aday kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleciler: Berke Özer, Ersin Destanoğlu, Serhat Öztaşdelen, Uğurcan Çakır.

Defans: Abdülkerim Bardakcı, Ahmetcan Kaplan, Emirhan Topçu, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mustafa Eskihellaç, Ozan Kabak, Zeki Çelik.

Orta saha: Arda Güler, Can Uzun, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Salih Özcan.

Forvet: Aral Şimşir, Barış Alper Yılmaz, Deniz Gül, Enes Ünal, İlhan Fakılı, Oğuz Aydın, Yunus Akgün.

TÜRKİYE BELÇİKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta oynanacak Türkiye-Belçika karşılaşması, 12 Kasım 2026 Perşembe günü gerçekleştirilecek. İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı mücadele saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

KENAN YILDIZ TÜRKİYE BELÇİKA MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Kenan Yıldız, Sergen Yalçın tarafından açıklanan A Milli Takım aday kadrosunda yer almadı. Teknik direktör Sergen Yalçın, oyuncunun sakatlığına ilişkin açıklamasında Kenan'ın milli takıma gelmek istediğini ancak kulübü Juventus'un tedavi sürecinin İtalya'da devam etmesini istediğini belirtti. Bu nedenle genç futbolcu Belçika karşılaşmasında forma giyemeyecek.