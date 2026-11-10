Türkiye Belçika maçı hangi kanalda, Türkiye Belçika nereden CANLI izlenir?

Türkiye ile Belçika arasındaki UEFA Uluslar Ligi maçı, 12 Kasım 2026 Perşembe günü saat 20.00'de İzmir'deki Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak. Mücadele ATV ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak. İşte Türkiye Belçika maçının yayın bilgileri ve merak edilen tüm detaylar.

Türkiye Belçika maçı, ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşma, ATV'nin resmi internet sitesindeki canlı yayın sayfasından da izlenebilecek.

ATV KAÇINCI KANALDA?

ATV'nin platformlardaki kanal numaraları şöyle:

Digiturk: 25

D Smart: 25

Tivibu: 24

Turkcell TV+: 24

Kablo TV: 24

Platform kanal numaraları zaman içinde değişebildiği için maç öncesinde güncel kanal listesinin kontrol edilmesi öneriliyor.

TÜRKİYE BELÇİKA NEREDEN CANLI İZLENİR?

Türkiye Belçika maçını televizyondan izlemek isteyenler, karşılaşmayı ATV ekranlarından takip edebilir. ATV uydu üzerinden şifresiz yayın yaptığı için maç 4A uydusundan da izlenebilecek. Maçı internet üzerinden izlemek isteyenler ise ATV'nin resmi internet sitesindeki canlı yayın sayfasını tercih edebilir.

TÜRKİYE BELÇİKA MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Evet, Türkiye Belçika maçı şifresiz yayınlanacak. ATV, şifresiz yayın yapan bir kanal olduğu için karşılaşma herhangi bir abonelik gerektirmeden izlenebilecek.

TÜRKİYE BELÇİKA MAÇI SAAT KAÇTA?

Türkiye Belçika maçı, 12 Kasım 2026 Perşembe günü Türkiye saatiyle 20.00'de başlayacak.

TÜRKİYE BELÇİKA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Türkiye ile Belçika arasındaki karşılaşma, İzmir'deki Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak.

TÜRKİYE BELÇİKA İLK MAÇ KAÇ KAÇTI?

Türkiye ile Belçika arasındaki ilk maç, Belçika'nın 3-0'lık galibiyetiyle sona ermişti. Liège'de oynanan karşılaşmada Belçika'nın gollerini Kevin De Bruyne iki, Romelu Lukaku bir kez kaydetmişti.

TÜRKİYE MUHTEMEL 11

Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Abdülkerim Bardakcı, Merih Demiral, Ferdi Kadıoğlu, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Enes Ünal