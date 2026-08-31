Türkiye - Azerbaycan maçı hangi kanalda, Filenin Sultanları Türkiye Azerbaycan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, çeyrek finale yükselmek için Azerbaycan karşısında sahaya çıkacak. İstanbul'daki Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak Türkiye - Azerbaycan voleybol maçı, TRT Spor ve TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Filenin Sultanları'nın hedefi, Azerbaycan engelini aşarak Avrupa Şampiyonası'nda yoluna devam etmek olacak.

TÜRKİYE - AZERBAYCAN MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası Son 16 Turu'nda Azerbaycan ile karşı karşıya geliyor. Şampiyonada yoluna devam etmek isteyen Filenin Sultanları, çeyrek final bileti için parkede mücadele edecek. Karşılaşma öncesinde voleybolseverlerin en çok merak ettiği konuların başında ise “Türkiye - Azerbaycan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?” soruları geliyor. Kritik mücadele 1 Eylül 2026 Salı günü saat 19.00'da başlayacak.

TÜRKİYE - AZERBAYCAN VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası Son 16 Turu karşılaşması, 1 Eylül 2026 Salı günü oynanacak. İstanbul'da voleybolseverlerin karşısına çıkacak olan Filenin Sultanları, adını çeyrek finale yazdırabilmek için Azerbaycan karşısında galibiyet arayacak. Mücadelenin başlama saati ise 19.00 olarak açıklandı.

TÜRKİYE - AZERBAYCAN MAÇI SAAT KAÇTA?

Türkiye - Azerbaycan voleybol maçı Türkiye saati ile 19.00'da başlayacak. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak mücadelede A Milli Kadın Voleybol Takımı, taraftarlarının desteğiyle turu geçmek için sahaya çıkacak. Karşılaşmanın saatinde veya yayın programında resmi bir değişiklik olması halinde güncel bilgiler takip edilebilir.

TÜRKİYE - AZERBAYCAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Filenin Sultanları ile Azerbaycan arasındaki kritik mücadele TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı televizyon üzerinden takip etmek isteyen izleyiciler, kullandıkları platformdaki TRT Spor Yıldız kanalını açarak maçı canlı izleyebilecek. Mücadelenin internet üzerinden takibi için de TRT'nin resmi canlı yayın platformları kullanılabilecek.

TRT SPOR YILDIZ HANGİ PLATFORMDA, KAÇINCI KANALDA?

Türkiye - Azerbaycan voleybol karşılaşmasını TRT Spor Yıldız üzerinden izlemek isteyen izleyiciler için kanal bilgileri şöyle:

• Digiturk: 87. kanal

• Kablo TV: 242. kanal

• Tivibu: 85. kanal

• Turkcell TV+: 71. kanal

• Uydu: 4A

• Web: TRT Spor Yıldız canlı yayın

Platformların kanal numaralarında zaman içerisinde değişiklik yapılabileceğinden, izleyicilerin karşılaşma öncesinde güncel yayın listesini kontrol etmeleri öneriliyor.

TÜRKİYE - AZERBAYCAN MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Türkiye - Azerbaycan arasındaki CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası Son 16 Turu mücadelesi, İstanbul'daki Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. 1 Eylül Salı günü saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale yükselmek için mücadele edecek.

FİLENİN SULTANLARI ÇEYREK FİNAL İÇİN SAHADA

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Azerbaycan karşısında kazanarak Avrupa Şampiyonası'nda yoluna devam etmek istiyor. Son 16 turundaki kritik mücadele, Türkiye'nin turnuvadaki hedefleri açısından büyük önem taşıyor. Voleybolseverler, Türkiye - Azerbaycan maçını TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı olarak takip edebilecek.