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Uzaklaştırma kararına rağmen eski eşinin evine gidip dehşet saçtı

Uzaklaştırma kararına rağmen eski eşinin evine gidip dehşet saçtı
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Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde uzaklaştırma kararına rağmen eski eşinin evine giden 45 yaşındaki A.K., iki çocuk annesi 39 yaşındaki A.O.’yu silahla öldürdü. Katil zanlısı daha sonra aynı silahla yaşamına son verirken, olay sırasında evde bulunan çocukların dışarı çıkarak yardım istemesi yürekleri burktu.

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde uzaklaştırma kararı bulunan eski eş, 39 yaşındaki kadının evine giderek dehşet saçtı. Silahla eski eşini vurarak öldüren 45 yaşındaki erkek, ardından aynı silahla yaşamına son verdi.

ESKİ EŞİNİ SİLAHLA ÖLDÜRDÜ 

Olay, Afşin ilçesi Yeşilyurt Mahallesi Baybars Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki çocuk annesi A.O. bir süre önce A.K. ile boşandı. A.O., boşanmanın ardından eski eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı.

Ancak A.K. bugün eski eşinin yaşadığı eve geldi. Burada A.O.'yu silahla vurarak öldüren A.K., ardından aynı silahla kendisini vurdu.

ÇOCUKLARI DIŞARI ÇIKARAK YARDIM İSTEDİ 

Olay sırasında evde bulunan çocuklar dışarı çıkarak durumu çevredekilere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde A.O. ve A.K.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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