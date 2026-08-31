Nijerya'da Silahlı Saldırı: 11 Çiftçi Hayatını Kaybetti
Nijerya'nın Sokoto eyaletinde Rabah bölgesinde tarlada çalışan çiftçilere yönelik silahlı saldırıda 11 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Polis bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini doğruladı. Ülkede çeteler ve terör örgütleriyle mücadele sürüyor.
Nijerya'nın Sokoto eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 11 çiftçi yaşamını yitirdi.
Ulusal basında yer alan haberlere göre, silahlı çete üyeleri, Sokoto eyaletine bağlı Rabah bölgesinde tarlada çalışanlara saldırı düzenledi.
Saldırıda 11 çiftçi yaşamını yitirdi, 5 çiftçi yaralandı.
Sokoto Polis Sözcüsü Ahmed Rufai, saldırıyı doğrulayarak, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini belirtti.
Nijerya, uzun zamandır ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla mücadele ediyor.