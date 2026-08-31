Haberler

Nijerya'da Silahlı Saldırı: 11 Çiftçi Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nijerya'nın Sokoto eyaletinde Rabah bölgesinde tarlada çalışan çiftçilere yönelik silahlı saldırıda 11 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Polis bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini doğruladı. Ülkede çeteler ve terör örgütleriyle mücadele sürüyor.

Nijerya'nın Sokoto eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 11 çiftçi yaşamını yitirdi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, silahlı çete üyeleri, Sokoto eyaletine bağlı Rabah bölgesinde tarlada çalışanlara saldırı düzenledi.

Saldırıda 11 çiftçi yaşamını yitirdi, 5 çiftçi yaralandı.

Sokoto Polis Sözcüsü Ahmed Rufai, saldırıyı doğrulayarak, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini belirtti.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla mücadele ediyor.

Kaynak: AA
Mekke Anlaşmasının İstanbul'daki ilk toplantısı sona erdi! Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi

İstanbul'da Netanyahu'nun uykularını kaçıracak zirve
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Daha imzası bile kurumamıştı! Samet Akaydin, Trabzonspor'dan ayrılıyor

Samet Akaydin'ın Süper Lig devindeki macerası 2 ay sürdü
Marketteki korkunç saldırı kamerada

Çığlıkları tüyler ürpertti! Kan donduran saldırı kamerada
Galatasaray'da şok ayrılık! Son maçın kaptanı bavullarını topladı gidiyor

G.Saray'da şok ayrılık! Son maçın kaptanı bavullarını topladı gidiyor
Trump'ın hamlesi yetmedi! Kuzey Kore'den dünyayı tedirgin eden nükleer resti

Korkulan oldu! Kararını ilan etti
Serdal Adalı'ya Fenerbahçe derbisi öncesi müjde

Fenerbahçe derbisi öncesi müjde!
Murat Ağırel savcılığa belgeleri verdi! Gökçek dosyasında milyon euroluk iddialar

Melih Gökçek'i iyice zora sokacak! Elinde ne varsa savcıya verdi
Ünlü oyuncudan yıldız futbolcuya şok suçlama: Benden cinsel videolar istedi, çok seksisin

Kendisine ahlaksız teklifte bulunan milli futbolcuyu ifşaladı