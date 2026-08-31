Koca bir şehrin tarihine geçen 23 yaşındaki genç Yasin'e altın ödülü

Tarihinde ilk kez TFF 1. Lig'de mücadele eden Muğlaspor'da Kulüp Başkanı Menaf Kıyanç, antrenman sonrasında futbolcularla bir araya gelerek Boluspor karşılaşmasındaki mücadelelerinden dolayı takıma teşekkür etti.

BAŞKANDAN FUTBOLCULARINA TEŞEKKÜR

Başkan Kıyanç, futbolculara yaptığı konuşmada elde edilen başarının takım halinde ortaya konulan mücadelenin sonucu olduğunu belirtti. Savunma ve orta saha oyuncularının saha içerisindeki katkısına da dikkat çeken Kıyanç, tüm futbolculara emeklerinden dolayı teşekkür etti.

''MUĞLASPOR'UN TARİHİ AÇISINDAN ÖNEMLİ''

Başarının Muğlaspor tarihi açısından özel bir anlam taşıdığını ifade eden Kıyanç, "Bu, Muğlaspor tarihi açısından önemli. Sizin bütün emeklerinizle birlikte kazanılmış bir başarı. Hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

YASİN UZUNOĞLU'NA ALTIN ÖDÜLÜ

Konuşmanın ardından Muğlaspor’un Trendyol 1. Lig tarihindeki ilk golünü kaydeden Yasin Uzunoğlu için takım arkadaşlarının huzurunda kısa bir tören düzenlendi. Başkan Menaf Kıyanç, tarihi golün sahibi Uzunoğlu’nu tebrik ederek kendisine altın takdim etti. Muğlaspor, Trendyol 1. Lig’in 4. haftasında Boluspor’u 2-0 mağlup etmiş, karşılaşmada takımın ilk golünü 6. dakikada Yasin Uzunoğlu kaydetmişti.