Türkiye Arjantin maçı hangi kanalda, Türkiye Arjantin maçı nereden CANLI izlenir?

Futbol gündeminin en çok konuşulan karşılaşmalarından biri olan Türkiye A Milli Futbol Takımı – Arjantin Milli Futbol Takımı maçı için geri sayım başladı. Kritik mücadeleyi canlı izlemek isteyen sporseverler "Türkiye Arjantin maçı hangi kanalda yayınlanacak, nereden canlı izlenir?" sorularının yanıtını merak ediyor. İşte maçın yayın bilgileri ve canlı izleme seçenekleri.

TÜRKİYE – ARJANTİN MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Türkiye Kadın Milli Basketbol Takımı ile Arjantin Kadın Milli Basketbol Takımı arasında oynanacak FIBA Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri karşılaşması basketbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Kritik mücadele 12 Mart Perşembe akşamı saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşma S Sport 2, S Sport Plus ve TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

TÜRKİYE – ARJANTİN MAÇI CANLI NEREDEN İZLENİR?

Basketbol tutkunları Türkiye ile Arjantin arasında oynanacak mücadeleyi farklı yayın platformları üzerinden takip edebilecek. Karşılaşma S Sport 2 ve S Sport Plus platformlarında şifreli olarak yayınlanırken, TRT Spor Yıldız ekranlarından ise şifresiz şekilde canlı izlenebilecek. Böylece taraftarlar televizyon ve dijital platformlar üzerinden maçı anbean takip edebilecek.

S SPORT 2 YAYIN BİLGİLERİ

Türkiye – Arjantin karşılaşmasını S Sport 2 ekranlarından izlemek isteyenler Turkcell TV+ platformunda 78 numaralı kanalı kullanabiliyor. Kanal ayrıca Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli yayın yaparak abonelerine canlı maç izleme imkânı sunuyor.

S SPORT PLUS ÜZERİNDEN CANLI MAÇ YAYINI

Karşılaşmayı dijital ortamdan takip etmek isteyen sporseverler S Sport Plus platformunu da tercih edebiliyor. İnternet üzerinden yayın yapan platform, abonelik sistemiyle kullanıcılarına canlı maç izleme fırsatı sağlıyor.

TRT SPOR YILDIZ FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Mücadeleyi şifresiz izlemek isteyenler için TRT Spor Yıldız önemli bir alternatif oluşturuyor. Kanal; Digiturk 87, Kablo TV 242, Tivibu 85, Turkcell TV+ 71 ve Vodafone TV 72 numaralı kanallar üzerinden izlenebiliyor. Ayrıca Türksat uydusu ve internet üzerinden de erişim sağlanabiliyor.

TÜRKİYE – ARJANTİN MAÇI NEREDE OYNANACAK?

FIBA Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri kapsamında oynanacak Türkiye – Arjantin karşılaşmasına İstanbul ev sahipliği yapacak. Kritik mücadele, İstanbul'daki Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak. Basketbolseverlerin yoğun ilgi göstermesi beklenen maçta iki takım da turnuvada avantaj elde etmek için sahaya çıkacak.