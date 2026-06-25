Türkiye ABD muhtemel 11'ler ve Türkiye ABD ve maç kadroları!

Türkiye – ABD maçında sahaya çıkacak muhtemel 11’ler ve resmi kadrolar futbol gündeminin en sıcak başlıkları arasında bulunuyor. Milli takım taraftarları, karşılaşma öncesinde açıklanacak maç kadrosunu beklerken, hem Türkiye’nin hem de ABD’nin ilk 11 tercihleri büyük bir heyecanla takip ediliyor.

EKVADOR ALMANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

FIFA 2026 Dünya Kupası kapsamında oynanacak Ekvador – Almanya karşılaşması futbolseverler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Kritik mücadele öncesinde maçın yayın saati, kanalı ve oynanacağı stat merak edilirken, karşılaşmayı canlı izlemek isteyen taraftarlar yayın bilgilerini araştırıyor.

EKVADOR ALMANYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Ekvador ile Almanya arasındaki mücadele TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Maç, Türkiye’den futbolseverler tarafından kolaylıkla izlenebilecek. TRT 1 yayını; Digiturk 23, D-Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20 ve Vodafone TV 21 numaralı kanallar üzerinden de takip edilebiliyor.

EKVADOR ALMANYA MAÇI NE ZAMAN?

Karşılaşma 25 Haziran 2026 Perşembe günü oynanacak. Dünya Kupası fikstüründe önemli bir yere sahip olan bu mücadele, grup aşamasında kritik puanlara sahne olacak.

EKVADOR ALMANYA MAÇI SAAT KAÇTA?

Ekvador – Almanya maçı saat 23:00’te başlayacak. Gece oynanacak karşılaşmada iki takım da sahaya galibiyet hedefiyle çıkacak.

EKVADOR ALMANYA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Mücadele, ABD’nin East Rutherford kentinde bulunan MetLife Stadyumu’nda oynanacak. Modern stadyum, Dünya Kupası’nın önemli maçlarından birine daha ev sahipliği yapacak.

MAÇ CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Karşılaşma TRT 1 üzerinden Türksat uydusu ve internet aracılığıyla da şifresiz olarak izlenebilecek. Futbolseverler, dijital platformlar üzerinden de maçı canlı takip edebilecek.

Türkiye : Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Ozan Kabak, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, Arda Güler, Kenan Yıldız, Barış Alper Yılmaz.

ABD : Freese, Freeman, Richards, Ream, Robinson, Adams, Tillman, Dest, McKennie, Pulisic, Wright.